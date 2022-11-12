Arnavutköy Belediyesi Çocuk Akademisi tarafından düzenlenen Geleneksel İstanbul Oyuncakları festivalinde geçmişte çocukların kullandığı düdüklü testi, geleneksel topaçlar, saltanat kayığı, aynalı araba, kuşlu araba, çekçek araba, kaynana zırıltısı gibi oyuncaklar çocuklarla buluşturuldu. Gün boyu devam eden festivalde çocuklar doyasıya eğlenirken büyükler ise nostaljiyi doyasıya yaşadı.

Arnavutköy Belediyesi Çocuk Akademisi tarafından düzenlenen Geleneksel İstanbul Oyuncakları festivalinde geçmişte çocukların kullandığı düdüklü testi, geleneksel topaçlar, saltanat kayığı, aynalı araba, kuşlu araba, çekçek araba, kaynana zırıltısı gibi oyuncaklar çocuklarla buluşturuldu. Gün boyu devam eden festivalde çocuklar doyasıya eğlenirken büyükler ise nostaljiyi doyasıya yaşadı.

Arnavutköy Belediyesi Çocuk Akademisi tarafından Geleneksel İstanbul Oyuncakları festivali düzenlendi. Avlu 34 Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde düzenlenen festivalde çocuk akademisi öğrencilerinin hazırladığı düdüklü testi, geleneksel topaçlar, saltanat kayığı, aynalı araba, kuşlu araba, çekçek araba, kaynana zırıltısı gibi eski oyuncaklar ile çocuklar doyasıya oynarken festivale katılan büyükler ise nostaljiyi doyasıya yaşadı. Etkinlik alanında çocuklar palyaço gösterileri, yüz boyama etkinlikleri, tiyatro gibi etkinliklerle de doyasıya eğlendi.

“Kendi sosyal hayatlarını ve zihinlerini güçlendirmelerini istiyoruz”

Programa Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı da katıldı. Festival alanında konuşan Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, “Çocuklarımız bizim her şeyimiz. Geleneksel oyuncaklarımızın özellikle zararı dokunmayacak oyuncaklar ile kendi sosyal hayatlarını ve zihinlerini güçlendirmelerini istiyoruz. Şehrin keşmekeşi ve yoğunluğu bir takım zorluklar oluşturuyor bu tür bir ortamda onların gönüllerince eğelenmesi daha kolay oluyor. Etkinlik alanımızın üst katında bulunan çocuk atölyesinde ise uzun süreli çocuklarımızın gelişimine katkı sağlayacak bir sürü etkinlik gerçekleştiriyoruz. Hafta sonlarını ve tatil anlarını değerlendirmeleri için hazırlanmış bir ortam çok ilgi gördü ve başarılı bir çalışma oldu. Çocuklar gerçekten çok mutlu her şey onlar için belediyemizin gayreti mutlu olmaları içindir feda olsun” şeklinde konuştu.

Programa katılan ve Çocuk Atölyesi öğrencilerinden 8 yaşındaki Yiğit Aras Bozdemir, “Ahşaptan bir şeyler yapmaya çalışıyorum ben sürekli gidiyorum oraya. Hem öğreniyorum hem de eğleniyorum diyebiliriz öğretmenlerim ile aram çok iyi. Ben daha önce birkaç kere daha yapmıştım şuan yuvarlak yapmaya çalışıyorum” dedi.