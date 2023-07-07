DÜZCE(İHA) – LGS’de soruların hepsini yapan TED Düzce Koleji öğrencisi Uygar Öztürk, düzenli çalışmanın kendisine başarıyı getirdiğini söyledi. Öztürk hedefinin ise mühendislik okumak olduğunu söyledi.

TED Düzce Koleji öğrencisi Uygar Öztürk, 4 Haziran 2023 tarihinde yapılan LGS’de tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Türkiye birincisi olan Uygar Öztürk için Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç ve Öncü Kültür Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, Düzce - Bolu TED Okulları kurucusu Önder Tonyalı’nın katılımıyla bir tören düzenlendi. Törende başarılı öğrenciye plaket verildi.

Akbay “Eğitim modelinin katkısı büyük”

Düzce Bolu TED Koleji Kurucu Temsilcisi Salih Akbay yaptığı açıklamada, öğrencinin 6 yıldır Öncü Kültür Eğitim Vakfı tarafından tanımlanan burs ile okuduğunu ve başarısından gurur duyduklarını belirtti.

Bu başarıda okul öğretmenlerinin, uygulanan eğitim modelinin ve ailesinin katkılarının etkili olduğunu söyleyen Akbay “Ulusal düzeyde göstermiş olduğu üstün başarısıyla, Düzce ve TED Düzce Kolejini temsil eden öğrencimize, hazırlanmasında desteğini esirgemeyen Öztürk ailesine ve öğretmenlerine teşekkür ederiz” dedi.

Kırbaç “Planlı çalışma önemli”

Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, Uygar’a Vali Cevdet Atay’ın selam ve başarı dileklerini iletti. Kırbaç, Liselere Geçiş Sınavının uzun ve meşakkatli 9 yıllık eğitim sürecinin ardından hasat niteliği taşıdığını söyledi. Planlı çalışmanın önemine vurgu yapan Tamer Kırbaç “Uygar 9 yıllık eğitim sürecinde TED Koleji’nde kendisi için hedeflenen, öğretim programlarının hedeflediği kazanımların tamamını elde edebilmiş ki yapılan ölçme değerlendirme sürecinde 90 sorunun tamamına doğru cevap verebilmiş. Başarının bütününe bakıldığında farklı bileşenleri var. Kendisinin gayreti, planlı çalışması, okulunun kendisine yaptığı güzel katkılar, ailesinin sağladığı imkan ve destek elbette başarıyı getirmiş” diye konuştu.

“4 bin 500 öğrencinin önünde uzun bir yol var”

Milli Eğitim Müdürü Kırbaç, sınava giren öğrencilerin önünde uzun bir eğitim süreci olduğunu belirterek “Sınava giren 4 bin 550 öğrencimiz içerisinde sınav anında gerçekleşen aksaklıklardan ötürü bu başarıyı elde edemeyen çocuklarımız var ama çocuklarımızın önünde daha uzun bir yol var. Tüm öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyoruz. Uygar’ın da hedefine ulaşacağına inancımız tam. Dileğimiz Uygar’ın kendisine, ailesine ve vatanına katkı sağlayan, güzel işler yapan bir insan olması. Ben öğrencimiz Uygar’ı, ailesini ve TED Düzce Koleji yönetimi ve öğretmenlerini tebrik ediyorum” şeklinde açıklama yaptı.

Stres yapmayın önerisi

TED Düzce Koleji öğrencisi Uygar Öztürk ise başarısının sırrının düzenli çalışmak olduğunu kaydetti. Öztürk gelecek yıl sınava gireceklere stres yapmamaları önerisinde bulunarak “Düzenli çalıştım. Buda bana başarıyı getirdi. Sınavlardan sonra yanlış yaptığım sorulara yoğunlaştım. Sonraki yıl sınava girecek arkadaşlarıma düzenli ve stres yapmadan çalışmalarını öneriyorum. Bu şekilde başarı zaten geliyor. Ben mühendislik okumak istiyorum” dedi.