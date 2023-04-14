Diyarbakır’da 6 yıl önce temeli atılan ve 500 milyon liraya mal olan Selahaddin Eyyubi Cami ve Külliyesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla ibadete açılacak.

Merkez Yenişehir ilçesinde 43 bin 500 metrekare alanına inşa edilip, 6 yılda tamamlanan Selahaddin Eyyubi Cami’si bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın temel atma töreniyle ibadete açılacak.

Toplam 25 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği cami, Diyarbakırlı iş adamı İhsan Arslan tarafından yaptırıldı. 43 bin 500 metrekare kapalı alanı bulunan caminin bünyesinde 700 kişilik bir konferans salonunu, bin 500 metrekarelik fuaye ve sergi salonu ile 500 araçlık otopark yer alıyor.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine caminin özellikleri hakkında röportaj veren iş adamı İhsan Arslan, camide sadece ibadet edilmeyeceğini, birçok kültürel faaliyetin de icra edilebileceğini açıkladı. Arslan, “Selahaddin Eyyubi Camii’nin inşaatı 6 sene sürdü. Yaklaşık 500 milyon TL civarında harcama yapıldı. Çok şükür güzel bir şekilde inşası tamamlandı. Cami için 28 bin metrekare arsa tahsis edildi. Onun üzerine toplam kapalı alan 43 bin 500 metrekare alan civarında inşaat yapıldı. Sadece namaz kılma mekanı değil, birçok kültürel faaliyetin icra edilebileceği mekanlar oluştu” dedi.

Caminin 5 girişi kapısı olduğunu ifade eden Arslan, “Camimizin 5 kapısının olması itikadı bir husus. Camimizin ana giriş kapısında İslam dininin son Peygamberi Hazreti Muhammed’in ismini uygun bulduk. Onu da kelime-i tevhit içinde ifade ettik. Diğer kapılarda da Hazreti İbrahim, Hazreti Adem, Hazreti İsa ve Hazreti Musa’yı ifade eden isimler kullandık” diye konuştu.