Malatyalı bir üreticinin Alaçatı Gıda Topluluğuna bağışladığı 500 kilo kuru fasulyenin geliri, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde (İYTE) öğrenim gören 45 üniversite öğrencisine bir yıllık öğle yemeği bursu sağlamak için İYTE Vakfı Yemek Bursu Fonuna aktarıldı.

Alaçatı Gıda Topluluğu, Malatya’da organik sertifikalı fasulye üretimi yapan Murat Bozkuş’un gelirinin tamamının ihtiyaç sahibi öğrencilere aktarılması koşuluyla 500 kilogram kuru fasulye bağışı yapması üzerine harekete geçti. Çeşme’deki ve Türkiye’deki yerel üreticileri destekleme hedefinin yanında, sosyal sorumluluk projeleri de geliştiren Alaçatı Gıda Topluluğu, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) ile temasa geçerken, satışı yapılan 500 kilogram kuru fasulyeden el edilen gelir İYTE Vakfı Yemek Bursu fonuna aktarıldı. Elde edilen gelirle, 45 üniversite öğrencisine bir yıllık öğle yemeği bursu sağlanacağı belirtildi.

Alaçatı Gıda Topluluğu yetkilileri, yeni bir sosyal sorumluluk projesinin hayata geçmesinden duydukları memnuniyeti belirterek, sosyal sorumluluk projelerinin devam edeceğini vurguladı.

Kısa bir süre önce Çeşme ve Alaçatı’da yaşayanların bir araya gelerek oluşturduğu Alaçatı Gıda Topluluğu, şuan 167 katılımcıya ulaşırken, topluluk, öncelikli olarak yakın çevrede bulunan kaliteli, doğal üretim yapan tedarikçilerin ürünlerini doğrudan topluluk üyelerine sunabilmek için çalışmalar yapıyor.