Düzce Belediyesi, sürdürülebilir sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde her bayram olduğu gibi bu Ramazan Bayramında da ihtiyaç sahibi aileleri unutmayarak 500 çocuk için hazırlanan bayramlıkları teslim etmeye başladı.

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından dosyal inceleme sonucu daha önceden belirlenen ve müdürlükte kayıtları bulunan ailelerin çocukları bu bayramda da unutulmadı. İhtiyaç sahibi ailelere, Ramazan Bayramı öncesinde ayakkabı ve kıyafet yardımında bulunuldu.

Çocukların mutlu bir bayram geçirmesi için çalışma yaparak Ramazan Bayramına sayılı günler kala ailelere ayakkabı ve kıyafet yardımı hazırlıklarını günler öncesinden tamamlayan Sosyal ve Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bahçeşehir 3.bölgede bulunan binasında çocukları misafir ederek bayramlıklarını teslim etti.

Beraberlerinde anne ve babaları ile müdürlük binasına gelen çocuklar, yeni ayakkabı ve kıyafetlerini alarak bayram sevincini erkenden yaşarken, ekipler de çocukların mutluluğunu paylaştı.