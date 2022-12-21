Malatya’da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak bir vatandaşı 500 bin TL dolandıran iki zanlı, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Malatya’da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak bir vatandaşı 500 bin TL dolandıran iki zanlı, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Battalgazi ilçesi Paşaköşkü Mahallesi’nde meydana gelen olayda R.D.’yi telefonla arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan iki zanlı R.D.’nin banka hesabında şüpheli hareketlerin tespit edildiğini belirterek R.D.’den para talep etti. Zanlılarla gerçekleştirdiği telefon görüşmesiyle panikleyen R.D. temin ettiği 500 bin TL’yi zanlıların belirttiği bir parka götürerek şahsılara teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan R.D. polise başvururken, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri izledikleri 145 saatlik kamera görüntüleri sonrasında iki zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler tarafından gözaltına alınan H.A. ve S.E.B. polis merkezine götürülürken, H.A.’nın ikametinde yapılan aramalarda ele geçirilen 500 bin TL sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen iki zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.