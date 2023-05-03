Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 23 yaşındaki şahsın sokakta cesedi bulundu. Yaklaşık 500-600 metre kan izleri tespit edilen gencin, bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

Olay, ilçeye bağlı Şehit Mehmet Delikuş Mahallesi 762 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sabah erken saatlerde yerde hareketsiz şekilde kanlar içinde yatan bir şahsı gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrolde, yerde yatan gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin yaptığı incelemede hayatını kaybeden kişinin 23 yaşındaki Ali Mert Karacanoğlu olduğu tespit edildi.

Bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıkan Karacanoğlu’nun bir üst sokakta kan izleri tespit edildi. Yaklaşık 500-600 metre yürüdüğü değerlendirilen gencin bulunduğu yerde hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Cinayete kurban giden gencin cesedi cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Cinayetle ilgili şüpheli veya şüphelilerin tespit edilmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.