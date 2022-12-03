Eskiye göre terzihanelerde takım elbise siparişlerinin çok azaldığını üzülerek ifade eden 50 yıllık Eskişehirli emektar terzi Sedat Gül, “Terzilik işi, büyük mağazalar dolayısıyla bitiyor, çünkü insanlar hazır giyime kaçıyor” dedi.

Eskiye göre terzihanelerde takım elbise siparişlerinin çok azaldığını üzülerek ifade eden 50 yıllık Eskişehirli emektar terzi Sedat Gül, “Terzilik işi, büyük mağazalar dolayısıyla bitiyor, çünkü insanlar hazır giyime kaçıyor” dedi.

Eskişehirli terzi Sedat Gül, insanların artık terzihanelerde takım elbise diktirmek yerine büyük mağazalardan satın aldıklarını anlattı. Vatandaşların terzi dikimlerini beğenmediklerini ve hazır giyime kaçtıklarını isyan ederek ifade eden 60 yaşındaki emektar usta Gül, yaklaşık 50 yıldan beri ceket, pantolon ve kıyafet onarımı yaptığını söyledi. İlkokuldan sonra ailesinin isteği üzerine bir terzinin yanında çırak olarak yetiştiğini de sözlerini ekleyen Gül, “Eskiden takım elbise provaları yapıyorduk ve ona göre ölçüler alıp takım elbise dikiyorduk” dedi.

“Takım elbise diktiren kişi sayısı çok azaldı”

İnsanların takım elbise tercihlerinin artık çok değiştiğini dile getiren Gül, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Eskiye göre sadece takım elbise diktiren kişi sayısı çok azaldı. İnsanların eli hemen hazır giyime gidiyor. Fakat biz yine de sipariş üzerine geleni boş çevirmemeye gayret ediyoruz. Müşterinin bedenini ölçüyoruz ve tahmini bir gün içerisinde teslim ediyoruz. Takım elbisenin fiyatını ise kumaşın kalitesi belirliyor. Ne yaparsak yapalım terzilik işi, büyük mağazaların altında kalmaya devam ediyor. Çünkü mağazaya gidip bedenini söylüyorsun ve karşına onlarca alternatif çıkartıyorlar.”