Dededen babaya, babadan oğula çalışma hayatına 50 yıldır devam eden Eryıldız lojistik son şubelerine memleketleri Erzurum’a açma kararı aldı.

Yönetim kurulu Başkanı Murat Sibirlioğlu, Türkiye’ye bazı illerde lojistik taşımacılık yaptıklarını fakat kendi memleketi olan Erzurum’da yapamadıklarının bir eksiklik olduğunu belirterek Erzurum lojistik şubeyi açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Murat Sibirlioğlu ortağı Bünyamin Öznalçin ile hedeflerinin daha da büyük olduğunu belirterek Türkiye’de ki tüm illerde lojistik şube açmak için çalışacaklarını belirttiler.

354 personele istihdam sağladıklarını ifade eden Murat Sibirlioğlu hedeflerinin bu yıl sonunda 600 personel önümüzdeki yıl ise 1000 personeli istihdam etmek istediğini belirtti.