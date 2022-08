Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi bünyesinde, sağlıklı üretimi yaygınlaştırmak adına geliştirilen ‘Organik Tarım Projesi’, üreticinin yüzünü güldürüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi bünyesinde, sağlıklı üretimi yaygınlaştırmak adına geliştirilen ‘Organik Tarım Projesi’, üreticinin yüzünü güldürüyor. Büyükşehir Belediyesi proje çerçevesinde Toroslar ve Tarsus ilçesinde 100 üreticiye ulaştı.

Geçtiğimiz yıl, her üreticiye organik tarım eğitimi ve sertifikasyon ücretleri konusunda destek veren Büyükşehir Belediyesi, sertifikalarını alan organik tarım üreticilerine de 250’şer kilo gübre desteği sağladı. Mersinden Kadın Kooperatifi de elde edilen ürünün pazara sunulması konusunda organik üreticilerle iş birliği yapıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Organik Tarım Projesi’nden faydalanarak gübre, organik üretim eğitimi ve sertifika ücreti desteği alan Tarsus’un Beylice Mahallesindeki üretici Arzu Esmeci, 11 dönümlük arazisine ektiği organik sarımsakları topladı. Mersinden Kadın Kooperatifi, organik sarımsakları temizleyerek tüketiciye ulaştırılması için hazır hale getiren Esmeci’ye ulaştı ve elindeki sarımsakları satın aldı. Kooperatifin işlettiği ve organik ürün sertifikasına sahip ‘Mersinden Güneş Enerjisi İle Organik Sertifikalı Kurutma Tesisi’nde paketlenen sarımsaklar, kooperatif eliyle ulusal zincir marketlerde satışa sunulacak.



“Ürünümüz yakın bir zamanda tüm Türkiye’de satışa sunulacak”

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, üretici kadınların desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, “Bu maksatla kentimizdeki küçük üreticiler, özellikle kadın üreticilerle birlikte çalışıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesinin Organik Tarım Projesi çerçevesinde, küçük üreticilerimizle tanıştık. Onların organik tarıma devam etmelerini arzu ediyoruz. Organik tarımda en önemli sorunlardan biri pazarlama noktası” dedi.

Mersinden Kadın Kooperatifi olarak organik tarım yapan üretici kadınla irtibata geçerek, elindeki sarımsakları satın aldıklarını söyleyen Seçer, ürünün paketlenme ve zincir marketlere ulaştırılması sürecini şöyle anlattı: “Tamamen ata tohumu, kuru tarım yapan ve organik sertifikası olan sarımsaklarımızı, yine organik sertifikalı tesisimizde paketliyoruz. Bu vesile ile organik tarıma olan eğilimin artmasını hedefliyoruz. Çünkü üreticilerin, ürünlerinin pazarlanmasını gördükten sonra daha çok üretmeye meyil edeceğini düşünüyoruz. Bu ürünümüzü ulusal bir zincir marketle görüşerek, pazarlama konusunda anlaştık ve ürünümüz yakın bir zamanda tüm Türkiye’de satışa sunulacak. Böylelikle hem küçük üreticilerimize destek vermiş olacağız hem de kentimizin ismini tüm Türkiye’de duyurmuş olacağız.”



“Üretimden tüketime her zaman üreticilerimizin yanındayız”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesinde Bitkisel Üretim Şefi Hakan Aykut, proje çerçevesinde şu bilgileri paylaştı: “Tarımsal Hizmetler Dairemizin projelerinden biri olan, yine organik tarımın desteklenmesi çerçevesinde Tarsus Beylice Mahallesindeki üreticimize biz daha önce eğitim, gübre ve sertifikasyon işlemlerinde yardımcı olduk. Bu çerçevede yine üreticimizin pazarlama konusu da dahil olmak üzere, kendisine yardımcı oluyoruz. 70’li yıllardan itibaren dünyada gıda sorunu büyük bir ölçüde önem arz etmeye başladı ve son zamanlarda da özellikle tarımda kullanılan zehirli ilaçlar insanlara zarar vermeye başladı. Bu çerçevede üreticilerimize tamamen, yine organik gübrelerle veya işlemlerle nasıl tarım yapılabileceğini göstermiş olduk ve sağlıklı gıdaya ulaşmalarını sağladık. Buradaki üreticilerimizin eğitimlerini tamamladıktan sonra, artık kendi aile ve çevresindekilere tarımsalın zehirsiz, katkısız bir şekilde tüketmesini sağlamış olduk.”

Tarsus ve Toroslar ilçelerinde 100 üreticiye destek verdikleri bilgisini paylaşan Aykut, “Üreticilerimize, öncelikle üretim yapabilmeleri için, kişi başı 250 kilogram olmak üzere toplamda 25 bin kilogram organik gübre desteği verdik. Yine aynı zamanda diğer kurumlardaki sertifikasyon işlemlerinin parasal boyutundaki girdilerini karşılamak amacıyla destek verdik. Ayrıca sertifikasyonları alırken eğitim desteği vermiş olduk” dedi.

Aykut son olarak projenin amacına ilişkin şu sözleri kaydetti: “Vatandaşlarımıza daha sağlıklı, daha güvenilir, zehir içeriği olmayan ürünler sunabilmek amacıyla böyle bir projeyi geliştirdik ve destek verdik. Büyükşehir Belediyesi olarak, üretimden tüketime her zaman için üreticilerimizin yanındayız. Çünkü üretmezsek tükeniriz.”



“Yalnız hissetmiyoruz, sağ olsunlar. Kooperatiften geldiler ve destek verdiler”

Organik sarımsak üretimini 11 dönümlük arazide yaptıklarını söyleyen Arzu Esmeci ise “Mersin Büyükşehir Belediyesine başvuru yaptık. Onlardan destek aldık. Gübremizi aldık. Zor aşamalardan geçtik. Gece saat 12’ye kadar çalıştığımız günler de oluyor, ama bu aşamaları geçtik. Biz geçimimizi bununla yapıyoruz. Şu anda biz sarımsağımızı temizliyoruz. Kooperatiften geldiler. Sarımsağımızı almaya başladılar. Çok yardımcı oldular bize. Yalnız hissetmiyoruz, sağ olsunlar” diye konuştu.