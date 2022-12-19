Kastamonu’da hat eserlerini ilmek ilmek ahşaba işleyen 74 yaşındaki naht ustası, yaşına aldırış etmeden, 50 yıldır eser ürettiği mesleğine devam ediyor.

Kastamonu’da hat eserlerini ilmek ilmek ahşaba işleyen 74 yaşındaki naht ustası, yaşına aldırış etmeden, 50 yıldır eser ürettiği mesleğine devam ediyor.

Kastamonu’da yaşayan 74 yaşındaki Mehmet Hamzaoğlu, 24 yaşında çırak olarak başladığı nahhatlığı yıllardır sürdürüyor. Kastamonu il merkezindeki Münire Medresesi El Sanatları Çarşısında bulunan iş yerinde, 50 yıldır ahşaplara hat eserlerini işleyen Hamzaoğlu, yaşına aldırış etmeden her gün iş yerinin kapısını açmaya devam ediyor. Kastamonu’da yaşattığı naht sanatından kazandığı ekmek parası ile çocuklarını büyüterek meslek sahibi olmalarını sağlayan Hamzaoğlu, çok sayıda da nahhat yetiştirdi.

"50 yaşımızı bitirdik"

Köyündeki ahşap camiden etkilenerek naht sanatına yönlendiğini ifade eden Hamzaoğlu, "Ben bu mesleğe 24 yaşında başladım. Buradan 17 kilometre ileride ahşap yapım olan Mahmut Bey Camii var. Mahmut Bey Cami bizim köyümüzün camisidir. Orada çok çeşitli dünya çapında oymalar vardır. Biz oradaki güzellikleri severek şehre geldiğimiz zaman buradaki dünya çapındaki Mehmet Ali Özefanili ustamızın yanına çırak olarak girdik. 50 yaşımızı bitirdik ve 24 yaşında bu işe başlamıştım. Bu şekilde hayatımız devam etti. Biz üç kardeşiz, bu sanat dalına üç erkekten sadece ben severek girdim. Bu şekilde devam ettim" dedi.

"Yaptığımız ürünleri satarak geçimimizi sağladık"

Naht sanatı sayesinde çocuklarını büyüttüğünü ifade eden Hamzaoğlu, "Tabii usta-çıraklık sistemiyle çalıştık. Bize gelen talebelerimize bu şekilde bu mesleği öğrettik. Yaptığımız ürünleri satarak geçimimizi temin ettik, çocuklarımızı okuttuk ve ailemizi geçindirdik. Elhamdülillah, bu sanata borçluyuz. Tamamen özel sektör, herhangi bir resmi dairede çalışmamak kaydı ile kendi sanatımızı icra ederek, manşetimizi temin ettik. Çocuklarımızı okuttuk, hepsini de büyütmüş olduk" diye konuştu.