Kastamonu’nun Tosya ilçesinde İmam Hatip Lisesi’nde eğitim gören vatandaşlar, 50 yıl sonra okulun bahçesinde bir araya gelerek hatıralarını tazeledi.

Tosya İmam Hatip Lisesi’nden mezun olduktan sonra 50 yıl boyunca öğretmenleriyle buluşamayan öğrenciler, yıllar sonra bir araya geldi. 50 yıl sonra mezun oldukları okulun bahçesinde buluşan vatandaşlar hem okuldaki hatıralarını tazeledi hem de unutulmaz anlar yaşadılar.

Tosya İmam Hatip Lisesi eski müdürleri ve öğretmenlerinin katıldığı program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Daday Müftülüğü Vaizi Hüseyin İpek’in duasından konuşan Okul Müdürü Hasan Çolakoğlu, unutulmaz bir güne ev sahipliği yaptıklarını ifade etti.

Toplantıya katılan mezunların arasında bulunan Yargıtay 10. Daire Başkanı Mehmet Faik Ateş, Kocaeli Vali Yardımcısı Salih Bıçak Çorum İl Müftü Yardımcısı Fatih Kaya, eski müdürler kısa bir konuşma yaptı. Birliktelik, yapılan yemek ve çeşitli ikramların ardından son buldu.