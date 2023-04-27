Yurt dışı seçmenlerinin oy kullanma işlemleri için Eskişehir Hasan Polatkan Havaalanı’nda sandık kuruldu.

Yaklaşan 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışında seçmen listelerinde kayıtlı olan Türk vatandaşlarının oy kullanma işlemleri başladı. Eskişehir Teknik Üniversitesi Hasan Polatkan Havaalanı’na da yurt dışı seçmenlerinin oy kullanması için 1 adet sandık kuruldu. Yurt dışı seçmen listelerinde ismi bulunan vatandaşlar, bugün sabah 08.00’den itibaren oylarını kullanmaya başladı. Havaalanında kurulan sandıkta 14 Mayıs Pazar gününe kadar her gün 24 saat boyunca oy kullanılabilecek.

“Eskişehirli oldum artık Almanya’yı terk ettim”

Uzun yıllar boyunca Almanya’da yaşayan ve konsolosluğun yaşadığı yere çok uzak olmasından dolayı 50 yıldır oy kullanamadığını belirten Ayşe Samantepe, şu ifadeleri kullandı:

“Eskişehir’e 2 ay önce geldim. Oyumu kullanmak için havaalanına geldim. Hakkımızda hayırlısı olsun. Emekli olduktan sonra Eskişehir’e geldim. Eskişehirli oldum, artık Almanya’yı terk ettim. Türkiye güzel, Almanya biraz kritik.”