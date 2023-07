Samsun’da 50 yıl önce açılan 50. Yıl Lisesi mezunları okullarının açılışının 50. yıldönümünde bir araya geldi.

Cumhuriyet’in 50. yılında eğitim öğretime başlayan İlkadım ilçesindeki 50. Yıl Lisesinin değişik dönem mezunları okul binasında geleneksel pilav gününde bir araya geldiler. 130 kişinin katıldığı buluşma okul bahçesinde gerçekleşti. Yatılı okuyan öğrencilerin pansiyon bünyesinde yemek yendi. Tanışma ve konuşmaların ardından sınıflar gezilip herkes diktiği çam fidanların bulmaya çalıştı. Okulun hem öğrencisi hem de öğretmeni Hüseyin Yılmaz’ın müzik ziyafetinden sonra okul hatıraları konuşuldu. 2000 yılından sonra kademeli olarak kapatılan 50. Yıl Lisesi’nin şimdi Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adıyla hizmet veriyor. Okulun adının iade edilmesini isteyen mezunlar okulun adının iadesi için imza topladılar.

Okulun mezunlarından Handan Çatal pilav gününün pandemi dönemi hariç her yıl yapıldığını ve yapılmaya devam edeceğini belirtti. Okulun 1980 mezunlarından emekli öğretmen Adnan Aci ise 50. Yıl Lisesinin o dönemde eğitiminin bir marka olduğunu, Türkiye’de eğitimden sağlığa hukuktan bilim adamına her kademeye ve her mesleğe başarılı bürokratlar yetiştirdiğini belirterek okulun adının iadesini istediklerini ifade etti.