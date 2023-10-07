DÜZCE(İHA) –Düzce’nin Akçakoca ilçesine yapılacak olan 50 yataklı Devlet Hastanesi inşattı yüklenici girme ile imzalar atıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Düzce’nin Akçakoca ilçesine 50 yataklı devlet hastanesi yapılacak. İlçeye yapılacak olan hastane ile ilgili çıkılan iki ihalede alıcı çıkmadığı için ihale yapılamamıştı.

Sağlık bakanlığından aldığı yetki ile Düzce İl Sağlık Müdürlüğü pazarlık usulüyle yaptı.

Binayı yapacak firma ile Düzce İl Sağlık Müdürlüğü arasında imzalar atıldı. Programa AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, AK Parti Düzce İl başkanı Hasan Şengüloğlu, Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ve firma yetkilisi katıldı.

Milletvekili Ercan Öztürk “Akçakoca ilçemiz için 50 yataklı Devlet Hastanesi yapımına istinaden İl Sağlık Müdürlüğümüz ve müteahhit firma arasında imzalanan protokolün Akçakoca’mıza hayırlı olmasını diliyorum. Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vermek için tüm gayret ve çabamızı göstermeye devam edeceğiz” dedi.