Eskişehir’de sokak hayvanları için sosyal medya üzerinden çalışmalar yapan 50 yaşındaki Gübahar Uluçam, milyonlarca kişiye ulaşarak vatandaşlara sevgi aşılıyor.

Gülbahar Uluçam, sokak hayvanlarını korumak ve onlara yardım eli uzatmak için sosyal medyayı kullanmasıyla dikkat çekiyor. Sevimli videolar ile hayvan sevgisinin önemi paylaşan Uluçam, şiddet gören hayvanların videolarını da paylaşarak, milyonlarca kişiye ulaşıyor ve hayvan haklarına dikkat çekiyor. Yaşıtlarının sosyal medyaya uzak olmasına rağmen milyonlarca kişiye ulaşmasıyla dikkat çeken Gülbahar Uluçam, genç yaşlı demeden hayvan sevgisi konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyledi. İş hayatından kalan zamanın büyük bir bölümünü hayvanlara ayırdığını dile getiren Uluçam, daha önce aklında böyle bir çaba olmadığını, kedi sahiplendikten sonra tüm sokak hayvanları için çalışmaya başladığını ifade etti.

“Biz yiyecek vermezsek onlar nereden bulacak?”

Sosyal medyayı etkin kullanmasıyla dikkat toplayan Gülbahar Uluçam, hayvanlara yardım ederken bazı vatandaşlardan tepki gördüğünü de dile getirdi. Hayvanlara eziyet edenlere ve onları sevmeyenlere hayvan sevgisini aşılayabilmek için sosyal medyayı etkin kullanmaya çalıştığını ifade eden Uluçam, “Biz hayvanları da hayvanları beslemeyi de çok seviyoruz. Hayvan sevdiğimiz için de bununla ilgili sosyal medya hesapları açtık, orada halkı bilgilendiriyorum ve hayvanlara şiddet uygulanan videolar olursa ya da kötü muamelede bulunursa bu vidoları paylaşıp, toplumu bilinçlendirmek, ayrıca hayvan sevgisini aşılamak istiyorum. Ben 50 yaşındayım, ama hayvanları çok sevdiğim için sosyal medyada hobi olarak başladım, daha sonra eve kedi aldık ve beslemeye başladık. Ondan sonra da dışardaki kedileri de beslemeye başladık. Bu şekilde hayvan besleme işini ilerlettik. Aynı zamanda çalışıyorum, çalıştığım yerin bahçesinde de kedileri besleyip, mama ve sularını koyuyorum. Herkesin kendi yaşam tarzıdır, biz de ömrümüzü hayvanlara adadık diyebilirim. Biz besleme yaparken şaşıran ve tepki gösterenler oluyor, mesela sokaklarda hayvanlara mama veriyoruz ve bizi gören bazı kimseler, ‘Burada mama vermeyin, üreyip, çoğalıyorlar, benim kapımın önüne koyma!’ gibi şeyler söylüyorlar. Biz mamayı onlara vermeyeceğiz de kime vereceğiz? Biz yiyecek vermezsek onlar nereden bulacak değil mi? Vakit buldukça ilgilenmeye çalışıyorum ama dediğim gibi genelde işten çıktığım zaman sürekli sosyal medya ile ilgilenmeye çalışıyorum. Çalışırken de ilgilenebildiğim kadar vakit ayırmaya çalışıyorum ama kendi işimi de ihmal etmeyip, hem işimi hem de sosyal medyayı idare etmeye çalışıyorum” dedi.