Ürgüp Belediyesi tarafından ilki 1967 yılında yapılan Uluslararası Ürgüp Bağ Bozumu Festivali’nin bu yıl 50.’si çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Ürgüp Belediyesi tarafından ilki 1967 yılında yapılan Uluslararası Ürgüp Bağ Bozumu Festivali’nin bu yıl 50.’si çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Festival kenti Ürgüp’te Uluslararası Bağ Bozumu Festivali, 9 Eylül’de saat 15:00’de belediye önünden mehteran takımı ile kortej yürüyüşüyle başlayacak. Geleneksel köy stantlarının, Ürgüp fotoğraf sergisinin, En güzel üzüm yarışmasının, üzüm ezme yarışmasının ve festival yemeği ikramının yapılacağı, Ürgüp kültürünün her yönüyle yansıtılacağı festival köyünün açılışı kortejin ardından yapılacak. Köy stantları ve kadın kooperatiflerinin stantlarının 2 gün boyunca yöresel ürünlerin satışını yapacağı festival köyünde; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Gürcistan, Yunanistan, Hindistan, Endonezya gibi ülkelerin katılımıyla halk dansları gösterisi 2 gün boyunca izleyicilere görsel şölen yaşatacak. Türkiye’nin farklı bölgelerinin halk oyunları gösterileri de sahnelenecek. Ürgüp İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından oluşturulacak seçici kurul tarafından yılın en güzel üzümü belirlenecek, Yılın en güzel üzümünü yetiştiren çiftçi Ürgüp Belediyesi tarafından bu yılda ödüllendirilecek. Aynı gün festival alanında Doğukan Alsay da interaktif şov ve Bilal Sonses konseri düzenlenecek. 10 Eylül Cumartesi günü de Festival Köyü’nde gün boyu çeşitli etkinlikler devam ederken, Turasan Bağlarında bağ bozumu ritüeli gerçekleştirilecek. 10 Eylül Cumartesi akşamında da festival alanında İsmail Altunsaray ve Mustafa Ceceli konseri düzenlenecek.

Tüm bölge halkını yarım asırlık festivale davet eden Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk yaptığı yazılı açıklamada; "Ağustos ayında başarıyla tamamladığımız ve yüz binlerce misafiri ilçemizde ağırladığımız balon festivalimizin yankıları sürerken Ürgüp ve köylerimizle birlikte tarımımızın, üzümümüzün tanıtımının daha etkin bir şekilde yapılarak festivalin gelecek kuşaklara aktarılmasını bu sayede de turizmin daha etkin olmasını hedefliyoruz. Türkiye’nin önde gelen isimlerinin konserleriyle renklenecek festivalde çiftçilerimizle, köylerimizle birlikte gelecek misafirlere Ürgüp’ü en güzel şekilde her yıl bir önceki yıldan daha ileriye taşıma gayretiyle herkesi festivalimize bekliyorum" dedi.

50.’si düzenlenecek Uluslararası Ürgüp Bağ Bozumu Festivali’ne Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi’nin katılımı bekleniyor.