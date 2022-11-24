Bitlis’te görev yapan 50 öğretmenin görev aldığı “Benim Adım Öğretmen” video klibi, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Bitlis’te görev yapan 50 öğretmenin görev aldığı “Benim Adım Öğretmen” video klibi, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Bitlis’te görev yapan 50 öğretmenin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kendilerine emanet edilen öğrencilere her anlamda rol model olmak amacıyla hazırladıkları video sosyal medyada viral oldu. Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğü katkılarıyla Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde Bitlis merkez olmak üzere farklı ilçe ve köy okulları, halk eğitim merkezi, köy yaşam merkezi ve özel eğitim merkezinde görev yapan 50 öğretmen ile yaklaşık 100 öğrenci klip çekti.

Çekimlerinin 15 gün sürdüğü “Benim Adım Öğretmen” adlı klibin senaristliği, yönetmenliği ve seslendirmesini Feyzullah Ensari İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı Rukiye Tunç yaptı. Çekimlerin tamamlanmasının ardından montajı yapılan video, internet ortamında paylaşılarak kısa sürede çok sayıda beğeni topladı.

4 yıldır Bitlis’te görev yapan Feyzullah Ensari İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı Rukiye Tunç, “24 Kasım Öğretmenler Günü’ne yönelik bir farkındalık videosu çektik. Videoda yaklaşık 50 öğretmenimize yer verdik. Köy okullarından il ve ilçe merkezindeki okullarımıza kadar birçok okulumuza gittik. Köy öğretmenlerimiz ve bütün branştan öğretmenlerimize ve tüm eğitim öğretim ortamına yer vermeye çalıştık.

Kilometrelerce uzaktan kendisine emanet edilen evlatlara, anne baba olmaya gelen ve eğitimi teoriden pratiğe aktarıp yaparak yaşayarak öğretme metodunu benimseyen tüm öğretmenlerimiz adına onların eğitim öğretim ortamlarına değinmeye çalıştık. Öğretmen-öğrenci, öğretmen-öğretmen ve öğretmen-veli iletişimini videomuza katmaya çalıştık” dedi.

Videonun kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladığını dile getiren Tunç, “Videoda 100’den fazla öğrencimiz yer almakta ve15 gün sürdü. Bu videoda emeği geçen tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize, idarecilerimize ve bu fırsatı bize sağlayan Bitlis Valiliğine ve Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum. Fedakar öğretmenlerimize değindiğimiz bu video sosyal medyada çok güzel yankı buldu. Çok güzel geri dönütler aldık. Emeğimize değdiğini düşünüyorum. O yüzden çok mutlu hissediyorum kendimi” ifadelerini kullandı.

Videoda öğretmenlerin fedakarlığının anlatıldığını ifade eden Matematik Öğretmeni Yağmur Coşkun da, “Rukiye Tunç Hocamızın Bitlis Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla öğretmenlerimizin fedakarlıklarını anlattığı videoyu köy köy oluşturduğuna şahit oldum. Burada öğretmenlerimizin ne kadar fedakarca çalıştıklarını görmekteyiz. Hocamıza ve tüm katılan öğretmenlerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Videonun hem bölge hem de öğrenciler için büyük bir fırsat olduğunu belirten Feyzullah Ensari İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Sümeyye Tabak ise “Okulumuz bünyesinde çalışan Rukiye Tunç Hoca’mızın 24 Kasım Öğretmenler Günü’yle ilgili hazırlamış olduğu videodan dolayı emeklerine teşekkür ederiz. Biz idaremiz ve öğrencilerimizle birlikte hocamızın belirlemiş olduğu videoda yer aldık. Sosyal medyadan olumlu geri dönütler aldık. Bu video hem bölgemiz için hem de öğrencilerimiz için bir fırsat oluşturdu” şeklinde konuştu.