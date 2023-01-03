Bilecik merkezli 8 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 26 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bilecik merkezli 8 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 26 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bilecik ve Türkiye genelinde telefonla araç satım dolandırıcılık yapan bir şebeke üzerinde Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı ’Dolandırıcılık Soruşturması’ çerçevesinde Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekipleri geçtiğimiz günlerde operasyonun düğmesine bastı. 8 ilde yapılan operasyonda 26 kişi gözaltına alındı. Şahısların üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, sim kart, silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahısların şu an için bu yöntemle 50 milyonluk vurgun yaptığı değerlendirilirken, çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan şahıslar Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan sorgularının ardından bu sabah 07.00’da geniş güvenlik önlemleri altında Bilecik Adliyesine sevk edildi.