Muğla’nın Menteşe ilçesi Yılanlı yolu Devetaşı Mevkiinde 50 metrelik uçurumdan yuvarlanan vatandaş itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla’nın Menteşe ilçesi Yılanlı yolu Devetaşı Mevkiinde 50 metrelik uçurumdan yuvarlanan vatandaş itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sabah saatlerinde vatandaşların 112 acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine İtfaiye ve AFAD ekipleri ile polis ekipleri yönlendirildi. Devetaşı Mevkiinden Düğerek Mahallesi üst kısımlarına 50 metre uçuruma yuvarlanan Hakan Kurtoğlu isimli vatandaş İtfaiye ve AFAD ekipleri tarafından bulunduğu alandan sedye yardımı ile kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Vücudunda kırıklar olduğu tespit edilen Hakan Kurtoğlu’nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu açıklanırken, uçurumdan nasıl düştüğüne ilişkin soruşturma devam ediyor.