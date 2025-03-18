Bursa’da 50 metrelik kule vincin tepesinde iftar öncesi fenalık geçiren operatör, itfaiyenin nefes kesen operasyonu ile kurtarıldı. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 50 metre tırmandığı vinçte mahsur kalan adamı kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Ekiplerin zamanla yarışı kameraya anbean yansıdı.

Bursa’nın Nilüfer ilçesi Demirci Mahallesinde vinç operatörü olarak bir inşaatın şantiyesinde çalışan adam fenalık geçirdi. Vincin çalışmadığını fark eden mesai arkadaşları ulaşamadığı operatör için endişe edince 112 ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yaklaşık 50 metre tırmandığı vincin tepesinde baygın halde bulduğu adama ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Sedye yardımıyla metrelerce yüksekten kontrollü şekilde indirilen işçi, aşağıda bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesine sevk edilen kişinin tedavisi devam ederken, ekiplerin zamanla mücadelesi kameraya yansıdı.