Manisa’nın Kula ilçesinde 50 metre arayla 2 farklı noktada çıkan ot yangını korkuttu. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahale ettiği yangın, çevreye sıçramadan söndürüldü.

Manisa’nın Kula ilçesinde 50 metre arayla 2 farklı noktada çıkan ot yangını korkuttu. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahale ettiği yangın, çevreye sıçramadan söndürüldü.

Saat 16.30 sıralarında Seyitali Mahallesi 219 Sokak üzerindeki bir fabrikanın karşısında bulunan arsadan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti. Bu sırada yaklaşık 50 metre ötedeki mısır tarlalarının arasından da duman çıktığını fark eden itfaiye ekipleri, takviye ekiplerle o yangına da müdahale etti. Zamanında müdahale yapılan her iki ot yangını da, çevreye sıçramadan söndürüldü.