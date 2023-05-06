Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin asrın felaketini yaşayan şehirlerde yaraları sarmak için yola çıkardığı yardım treniyle 50 konteyner daha Kahramanmaraş ve İskenderun’a uğurlanırken toplam sayı 214’e çıktı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesine yönelik desteğini sürdürüyor. Bugün bir kez daha bölgeye gönderilen yardım treni, depremin ilk anından itibaren sürekli uzuyor. Daha önce birçok kez Kahramanmaraş, İskenderun ve Adıyaman’a konteyner taşıyan kardeşlik treni Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonuyla 50 adet konteyneri daha Kahramanmaraş ve İskenderun’a ulaştırmak için yola çıktı. Başkan Yüce konteynerlerin 10’u Kahramanmaraş’a 40’nın ise İskenderun’a ulaşacağını açıkladı. Yüce, “Bir yandan Türkiye Yüzyılı için çalışırken bir yandan da depremzedelerimizin yaralarını sarmak için çalışıyoruz. İskenderun’da içerisinde çocuk oyun grubu, mescit, sınıflık, kütüphane, sağlık tesisi, kıraathane, çamaşırhane, basket sahası ve rehabilitasyon merkezinin yer aldığı 250 konteynerlik Kardeşlik Kenti kurduk. Bu kentimizin altyapısı, içme suyu ve atık su çalışmalarını başarıyla tamamlarken 4 seferde toplamda 164 konteynerimizi İskenderun’a gönderdik” dedi.

“Yaralarını sarmak içim çalışıyoruz”

Yüce, bölgede 50 konteynerlik bir iş merkezi kurulumunun sonuna geldiklerini belirterek, “Kahramanmaraş’ta 50 konteynerden oluşan iş merkezini kurmak için çalışmalarımızı başlatmıştık. Geçtiğimiz günlerde bu iş merkezinin 40 dükkanını göndermiştik. Bugün ise kalan 10 adet dükkan konteyneri Maraş’a, 40 konut konteyneri ise İskenderun’a uğurluyoruz. Kurduğumuz bu gönül köprüsü ile afeti yaşayan kardeşlerimizin yaralarını sarmak ve normal hayatlarına dönmelerini sağlamak için çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu

Arifiye Gar’ında gerçekleştirilen uğurlama törenine, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Arifiye Gar Müdürü Ömer Faruk Korkmaz, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri katıldı.