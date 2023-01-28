Bolu’nun Mudurnu ilçesinde yıllardır Cuma ve Cumartesi günleri öğle namazı sonrasında yapılan esnaf duasına 50 kişilik kadın turist kafilesi katıldı.

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde yıllardır Cuma ve Cumartesi günleri öğle namazı sonrasında yapılan esnaf duasına 50 kişilik kadın turist kafilesi katıldı.

Sakin Şehir unvanlı Mudurnu ilçesi, son yıllarda kültür turizmi sevenlerin uğrak noktalarından biri haline geldi. Kültürel faaliyetlerin sürdürüldüğü ilçede Cuma ve Cumartesi günleri öğle namazının ardından yıllardır sürdürülen esnaf duası yapıldı. Mudurnu ilçesine kültür gezileri için gelen 50 kişilik kadın turist kafilesi de duaya katılarak, ellerini semaya açtı.

Duaya katılanlar, sırf bu duayı görmek için geldiklerini ve fırsat buldukça katılmaya çalıştıklarını dile getirdi. Dua sonrasında ise hayır ekmeği ile pilav dağıtımı yapıldı.