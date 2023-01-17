Isparta’da bulunan bir evin kömürlük bölümünden çeşitli malzemeler çaldığı tespit edilen ve 50 farklı hırsızlık olayının faili olduğu belirlenen şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen kadın şüpheli, çekim yapan gazetecilere tepki gösterdi.

Isparta’da bulunan bir evin kömürlük bölümünden çeşitli malzemeler çaldığı tespit edilen ve 50 farklı hırsızlık olayının faili olduğu belirlenen şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen kadın şüpheli, çekim yapan gazetecilere tepki gösterdi.

Olay, Isparta’nın merkeze bağlı Emre Mahallesi’nde bulunan bir ikametin kömürlük bölümünde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, evin kömürlük bölümünden 1 davul fırın, 1 alüminyum kazan ve 1 leğen çalınması üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, G.D. isimli şüpheli kadını suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan kadının 50 ayrı hırsızlık olayının faili olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı adli makamlar tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevki sırasında çekim yapan gazetecilere tepki gösteren G.D, "Çek şu telefonu, çek" diyerek gazeteciyi uzaklaştırmaya çalıştı.

Öte yandan, çaldığı malzemeler polis ekipleri tarafından bulunarak sahiplerine teslim edildi.