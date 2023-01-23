2017 yılından beri Keratokonus (Kornea hastalığı) şikâyeti bulunan ve sol gözünde görme kabiliyetini ciddi oranda kaybeden Dilek Bakioğlu, Bursa Şehir Hastanesi’nde 2,5 saat süren ameliyatın ardından yeniden görmeye başladı.

2017 yılından beri Keratokonus (Kornea hastalığı) şikâyeti bulunan ve sol gözünde görme kabiliyetini ciddi oranda kaybeden Dilek Bakioğlu, Bursa Şehir Hastanesi’nde 2,5 saat süren ameliyatın ardından yeniden görmeye başladı.

Özellikli tedavi gerektiren göz hastalıklarından biri olan Keratokonus, Bursa Şehir Hastanesi’nde başarıyla tedavi ediliyor. Hastalığın tedavisinde standart yöntem olarak bilinen Penetran Keratoplasti’nin (Kornea nakli) yanı sıra son yıllarda gelişen Lameller Keratoplasti tekniği de hastane bünyesinde başarıyla uygulanıyor. Bu duruma son örnek, İnegöl’de yaşayan Dilek Bakioğlu oldu. 2017 yılında teşhis konulan ve farklı şehirlerde birçok doktora başvuran Bakioğlu, şifayı Bursa Şehir Hastanesi’nde buldu. Bakioğlu, Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gamze Dereli Can tarafından yapılan operasyon sonucu sağlığına kavuştu.

İlk yapılan tetkikte hastalığın sağ gözde ikinci evredeyken sol gözde son evreye ulaştığını belirten Doç. Dr. Gamze Dereli Can, “Burada hastamızın sağ gözüne hızlıca durdurucu tedavi dediğimiz ışın tedavisini yaptıktan sonra hastamızı nakil listesine aldık. 3 aylık bekleme sürecinin ardından hastamızın sol gözüne ön lameller keretoplasti tekniğini uyguladık. Bu teknik kapalı sistemle yapılan bir cerrahi olduğu için standart tedaviye göre hastayı cerrahi sırasında ve sonrasında olan birçok komplikasyon ve olumsuz hadiseden aslında koruyor. Çünkü gözün bütünlüğünü bozmadan, tam katman olarak gözü açmadan yaptığımız bir cerrahi. Bu sebeple enfeksiyon, göz içi basıncının yükselmesi, kanama ve görme kaybı ile sonuçlanabilecek bir takım olumsuz komplikasyonlar az görülüyor” dedi.

Hastanın ameliyat öncesi birkaç metreden parmak sayma seviyesinde görme kabiliyetine sahipken, ameliyat sonrası yüzde 70 oranında bir görme keskinliğine kavuştuğu bilgisini veren Doç. Dr. Can, “Bu Keratokonus hastası için çok güzel bir görme oranıdır. Hastamızın hem sağ göz hem sol göz için bundan sonraki takipleri, uzun bir süre devam edecek. Bu şekilde Bursa başta olmak üzere Güney Marmara Bölgesi’nden başvuran hastalarımızı kornea polikliniğimizde mümkün olan en kısa sürede randevu vererek, muayenelerini yapıyor ve maksimum üç aylık bekleme sürecinin ardından kornea nakillerini yapıyoruz ve takiplerine devam ediyoruz. Hastanemiz açıldığından bu yana 76 kornea nakli gerçekleşirken, geçtiğimiz yıl 48 nakilin 21’i lameller tekniği ile yapıldı” şeklinde konuştu.

İnegöl’de ve Ankara’da birkaç doktora gittiğini dile getiren hasta Dilek Bakioğlu ise şu şekilde konuştu:

“İlk olarak sağ gözümde bu işlemi durdurmak adına ışın tedavisi başlatıldı. Güzel sonuç aldım. 3.80 olan göz numaram düştü. 3 ay sonrasında kornea nakli işlemi gerçekleşti. Hiçbir rahatsızlık yaşamadan masadan kalktım. Ameliyattan bir gün sonrasında gözüm yüzde 30, yüzde 40 bandında görmeye başladı. Şu an yüzde 70 şeklinde görüyorum. Sol gözüm hastalıktan o kadar etkilenmişti ki gözlüksüz hiçbir şekilde göremiyordum. İnsanlarla etkileşim kuramıyordum. Tanıdığım karşıma geçse onu bile tanıyamıyordum. Şu an tedavilerim devam ediyor. Korkulacak hiçbir şey yok. Önemli olan geç kalmamak. Erken teşhis ve organ bağışının önemini çok iyi anladım.”