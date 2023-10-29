Ege ve Akdeniz Bölgesi’nin önde gelen turizmcilerinden Gültekin Çetin, Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için Sivas’ta mevlid okuttu.

Ege ve Akdeniz Bölgesi’nde turizmcilik işiyle uğraşan Gültekin Çetin, yıllardır içinde ukde kalan düşüncesini gerçekleştirmek için kolları sıvadı. Çetin, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı nedeniyle kent merkezinde bulunan tarihi Kale Camii’nde Mevlid-i Şerif programı düzenledi. İlk kez bir şahıs tarafından düzenlenen mevlit programına vatandaşlar katıldı. Atatürk için eller semaya yükseldi, dualar edildi. Programın ardından vatandaşlara kolonya ve lokum ikram edildi. Öte yandan programa İl protokolünden kimsenin katılmaması dikkat çekti. Programı düzenleyen Çetin, Atatürk ve silah arkadaşları için okuttuğu mevlid nedeniyle sevinçli ve onurlu olduğunu söyledi.

“Bu işi gelenek haline getirmek için elimden geleni yapacağım”

Gültekin Çetin, mevlid programını bir gelenek haline getirmek istediğini belirterek, “ Bu Mevlid-i Şerif dünden bugüne gelişmiş bir olay değil. İçimde ukde olan 4-5 yıl evveliyatından süre gelen bir konuydu. Cumhuriyetimizin 100. Yılı olması bir fırsat oldu. Bu fırsatı kaçırmamak için kendime komut verdim. Hem Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için hem de silah arkadaşları için bu anlamlı günde bu programı yapmanın daha anlamlı olacağını düşündüm. Bu program için kollarımı sıvadım. Hazırlık çalışmalarımız 45 gün sürdü. Onayımız aldık. Bu aşamaya geldik. Çok sevinçliyim. Çok onurluyum. Bir asır geçmiş. Bu işi ilk defa Türkiye’de şahıs olarak ben hayata geçirdim. Belki de önümüzde ki yıllarda eş zamanlı olarak 81 ilde Mevlid-i Şerif gerçekleştirilir. Bu işi gelenek haline getirmek için elimden geleni yapacağım. İl protokolünden ve bürokrasi kesiminden programa kimsenin katılmayışı beni derinden üzdü” dedi.

Programa katılan vatandaşlar ise Mevlid-i Şerif’i okutan Çetin’e, teşekkür etti.