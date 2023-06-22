İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 5 yıl önce restore edilmeye başlanan tarihi yapı, "Artistanbul Feshane" adıyla ziyarete açıldı.

Osmanlı döneminde 1833 yılında Feshane-i Amire ismiyle 2. Mahmud tarafından yeniçerilerin yerine kurulan orduya, üniforma üretilmesi amacıyla Fatih, Kadırga semtindeki Cündi Meydanı’nda kurulmuştu. Uzun yıllar kültür merkezi olarak kullanılan Feshane’nın 2018 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından restoresine başlanmıştı. Yaklaşık 5 yıl süren çalışmaların ardından 190 yıllık tarihi yapı yeni vizyonuyla Artistanbul Feshane olarak ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. İlk endüstriyel yapılardan biri olan Feshane bugün resmi olarak açıldı. Açılış törenine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sanatçı Maria Rosa, Beral Matra ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mahir Polat ve davetliler katıldı.

İstanbul Sanat Merkezi’nin "Ortadan Başlamak" adlı sergisiyle faaliyet göstermeye başlayan Artistanbul Feshane’de 300 sanatçının 400’den fazla eseri bulunuyor. İstanbul’un turistik merkezlerinden biri olan 190 yıllık tarihi yapı Feshane’de 8 bin metre karelik alanda bienal alanı, geçici sergi alanları, mağaza konferans salonu, kütüphane ve kafe yer alıyor. Açılış etkinliği çerçevesinde ışık gösterisinin ardından caz piyanistlerinden Kerem Görsev konser verdi.

"Bu şehrin kadim tarihinin sorumluluğunu hep birlikte üzerimizde hissediyoruz"

Artİstanbul Feshane açılışında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul’a bakınca eşsiz bir dünya mirasını ve paha biçilmez bir ecdat yadigarını görüyoruz. Bu mirasın 16 milyon İstanbulluya her yönüyle en doğru biçimde, en doğru ihtiyaçları karşılayan şekliyle kavuşturmanın yolculuğunu bu şehirde var ediyoruz. Yaptığımız restorasyonların listesine Feshane’yi eklemenin gururunu yaşıyoruz. Feshane, Osmanlı sanayileşmesinin öncü tesislerinden bir tanesi. Başta fes olmak üzere kumaşlar, askeri çizmeler, halı kilimler ve bu tarz ürünlerin üretildiği Feshane, yerli sanayimizin gelişmesi adına önemli bir tarihçeye sahip. İlk kez buhar makinelerinin kullanıldığı bu tesis zamanla kapsamlı bir dokuma fabrikasına dönüşmüş. Bu endüstriyel mirasın Feshane’nin tarihi kimliğiyle uygun bir restorasyon anlayışıyla bugüne getirdik. Artİstanbul Feshane olarak yeniden tanımlayarak kent hayatına kazandırdığımız gibi hem ülkemizin hem de dünyanın eşsiz bir sanat merkezi olmasına dönül yolculuğa çıktı. Bienal alanı, geçici sergi alanları, mağaza konferans salonu, kütüphane bu tür alanlarıyla Haliç’e yeni bir değer daha hep birlikte kazandırdık. Açılışla birlikte sunduğumuz ’Ortadan Başlamak’ ismiyle beraber oluşan sergi farklı tekniklerden ve dönemlerden oluşan 400’den fazla eseri kapsıyor. 300 sanatçının katıldığı sergi çeşitli etkinliklerle zenginleşecek tarihin ve kültürün yanı sıra süreklilik ve değişim kavramlarına verdiğimiz öneminde kıymetli bir göstergesi olacak. Artİstanbul Feshane’nin kültür sanatla, tarihle nice buluşmalara ev sahipliği yapmasını elbette istiyoruz" diye konuştu.

"Haliç çok özel bir sürece erişti"

"Haliç çok özel bir sürece erişti" diyen İmamoğlu, "Haliç’te ne yazık ki yanlış projelendirmeyle eksik kalan tümden neredeyse 3 kilometreye yakınını sökerek sıfırdan başladığımız biraz önce buradan geçen tramvayı bitirmemiz son 1 kilometrelik kısmını Ağustos sonunda Eminönü meydanına yaklaşacak şekilde bitireceğimiz bu tramvayın bitişiyle bu sahada İstanbul’a yeni nesil pırıl pırıl 800 bin metrekarelik yeşil alanı kazandırdık. Haliç’e sadece tek bir bina ölçeğinde değil yanında ilave yapacağımız sanat alanlarıyla yaklaşık 50 bin metre kareyle değil gerçekten bu alanda 100 binlerce metrekarelik bir alanda tramvay erişimiyle, deniz erişimiyle ve özellikle kültür sanat alanlarıyla dünyaya bir Haliç markasını kazandırma konusunda kararlı bir vizyon genel bakış açısı içerisindeyiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak İstanbul halkı adına bu atacağımız her adımda gerçekten mutlu olacağınız, İstanbul’a ilave turist konaklama günleri katacağımızı şimdiden müjdelemek istiyorum" dedi.