Antalya’nın Kemer ilçesinde 8 turistin dumandan etkilendiği 5 yıldızlı otel yangınında hastanede tedavi altına alınan turistlere Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Derya Baytekin ve Kemer Belediyesi Meclis üyesi Cansın Efir geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Otelde çıkan yangın sonrası Kemer’deki hastanelere kaldırılan turistlere geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Başkan Yardımcısı Baytekin ile meclis üyesi Efir, turistlerin bir ihtiyaçları olup olmadığını sordu. Yanlarında oldukları mesajını verdi.

Yangın, dün saat 16.00 sıralarında Antalya’nın Kemer ilçesi Beldibi Mahallesi’nde bulunan 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. Otelin restoran kısmında başladığı öğrenilen yangın kısa sürede büyürken, duman otelin büyük kısmında etkili oldu. İhbarla olay yerine çok sayıda, itfaiye, vidanjör, jandarma, UMKE, AFAD, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Dumanları fark eden otelde konaklayan 550 misafirin büyük bir çoğunluğu yangının ilk anlarında otelden dışarı çıktı. Balkonlarda mahsur kalanların olumsuz bir durumla karşılaşmaması için otel çalışanları yataklarla önlem aldı.

Balkonda mahsur kalanlar vinçlerle kurtarıldı

Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle otelin büyük bir kısmında dumanlar etkili olurken odalarından çıkamayan konukları çıkarmak için ekipler seferber oldu. İtfaiye araçlarının otelin arka cephesine girememesi nedeniyle iş makileri ile araçların geçiş yapabilmesi amacıyla çalışma yapıldı. Yarım saatlik çalışmanın ardından açılan yoldan giren vinçler yardımıyla balkonlarda mahsur kalan otel misafirleri kurtarıldı. Balkonlardan alınan yabancı turistler sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.