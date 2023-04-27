Zemin kayması sebebiyle 5 yıldır ibadete kapalı olan Çinili Cami için yeni bir süreç başlıyor. Vali Ali Çelik, caminin kurtarılması ve restorasyonu için düzenlenen toplantıda, Dumlupınar Üniversitesi’nin sorumluluğunda olan caminin mülkiyetinin İl Özel İdaresine devredileceğini ve restorasyonun hızlandırılacağını açıkladı. Bu gelişmeyle birlikte, tarihi caminin en kısa sürede ibadete açılması hedefleniyor.

Kütahya Valisi Ali Çelik, zemin kayması sebebiyle kapalı olan Çinili Cami’nin restorasyon çalışmalarını hızlandırmak için harekete geçti.

Vali Ali Çelik, mülkiyeti Dumlupınar Üniversitesine ait, çini sanatının önemli örneklerinden biri olan Çinili Cami’nin mimari restorasyon projesinin hızlandırılması ve bir an önce ibadete açılması amacıyla paydaşlarla bir toplantı yaptı.

Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal’ın tarihi caminin mevcut durumu hakkında katılımcıları bilgilendirdiği toplantıda; Vali Ali Çelik, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cengiz Işık ve ilgili paydaşlar atılması gereken adımlara ilişkin önerilerde bulundu.

Toplantı sonucunda Vali Çelik’in önerisiyle caminin mülkiyetinin İl Özel İdaresine geçirilmesi kararlaştırıldı.

Caminin tarihi ve kültürel önemine vurgu yaparak, restorasyon çalışmasının bir an önce tamamlanması gerektiğini belirten Vali Çelik, projenin hızlandırılması için gerekli çalışmaların yapılacağını ve sürecin yakından takip edileceğini söyledi.

Vali Çelik, halkın taleplerine kulak vererek, Çinili Cami’nin en kısa sürede hizmete açılması için çaba göstereceklerini sözlerine ekledi.