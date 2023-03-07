18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü yıl dönümü sebebiyle asker üniforması ve elinde Türk bayrağıyla Çanakkale’ye yürüyen Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, Tekirdağ’a ulaştı.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü yıl dönümü sebebiyle asker üniforması ve elinde Türk bayrağıyla Çanakkale’ye yürüyen Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, Tekirdağ’a ulaştı.

Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, 5 yıldır Çanakkale’ye yürüyor. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün yıl dönümü nedeniyle bu yürüyüşü geleneksel hale getiren Gümüş, üzerinde dönemin asker üniforması ve elinde Türk bayrağıyla iki hafta sürecek yaklaşık 400 kilometrelik yolculuğunun 4’üncü gününde Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’ya ulaştı.

Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, yolda kendisini karşılayan Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar’a Türk bayrağı hediye etti. Bayrağı öpüp alnına koyan Uzunlar, yaptığı açıklamada, "Bu bayrak yere düşerse ne mal ne mülk ne para ne şan şöhret hiçbirisinin önemi yok. Allah korusun bayrağımızı düşürmemek lazım" dedi.

Saffet Gümüş yaptığı açıklamada, "Sevdamız vatan, sevdamız millet, sevdamız bayrak dedik. Dün olduğu gibi bugün de bayrağımızı elimize aldık, Ata’mıza gidiyoruz. Çünkü yokluklar ve sefillikler içerisinde bize bu vatanı, bu bayrağı emanet ettiler. Allah bizlerden Çanakkale ruhunu eksik etmesin diyorum. Yolumuz uzun, yolumuz çetin. Yoruluyoruz, üşüyoruz karlı buzlu yollarda. Ayaklarımın altı patladı, feda olsun. Çünkü onlar bizden daha çok zorluklar içerisinde bıraktılar bu toprakları. Bu toprakları korumaya, sahip çıkmaya çalışacağız. Gençlere diyorum ki, ’Gençler lütfen Çanakkale ruhunu Allah sizlerden eksik etmesin. Vatana, bayrağa, devlete sahip çıkın’. Bugün 4. günümüz, Tekirdağ’a geldik. Nasip olursa 18 Mart’ta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Bağcılar Belediye Başkanımız Abdullah Özdemir’den almış olduğum emaneti teslim edeceğim. Oradan tekrar geri dönüş yapacağız İstanbul’a" ifadelerine yer verdi.