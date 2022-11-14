Havacılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği, 5 yılı dolduran yardım faaliyetlerinde 15 bin erzak kolisini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmayı başardı.

Havacılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği, 5 yılı dolduran yardım faaliyetlerinde 15 bin erzak kolisini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmayı başardı.

Yapılan yardım faaliyeti ile bilgi veren Dernek Başkanı Önder Kaya, “Biz bir işçi derneği olarak derneğimize yapılan 50 ve 100 TL bağışlarla bu yardımları gerçekleştiriyoruz. Tüm bu yardımların doğru adreslere gitmesi ve yerinde yardımlar olması için adeta ilmek ilmek dokuyoruz. Yönetim kurulumuz, üyelerimiz hepimiz gönüllüyüz. Tüm derdimiz ve bütün çabamız çocuklar. Hiçbir çocuk aç uyumasın, okula aç gitmesin, yetimin boynu bükülmesin diye var gücümüzle çalışıyoruz. Hamdolsun bu özverili çalışmalarımızın ve gayretlerimizin sonucu olarak tek tek ev ziyareti yaparak, araştırıp inceleme yaptığımız ihtiyaç sahibi ailelere 15 bin kolimizi ulaştırdık. Diğer yardımlarımızla birlikte sosyal hayatın her tarafında bulunup yaşamın kıyısındaki aileleri hayata tutundurmaya çalışıyoruz. Aile takip sistemimizdeki aile sayısı 4 bini geçmiş durumda. 5 yılda verdiğimiz erzak kolilerini de tek tek saymış olmamız bizim yaptığımız samimi çalışmaların sonucudur. Bu sonuçta emeği bulunan tüm üye arkadaşlarımıza ve bağışçılarımıza da teşekkür ediyoruz. Dileyen herkes resmi hesaplarımıza bağışta bulunabilir." diye belirtti.