Teknoloji ve yapay zekanın gelecekte bazı meslekleri ortadan kaldıracağı konuşulmaya devam ederken, 5 yıl içerisinde en çok ihtiyaç duyulacak 5 mesleğin “Veri Bilimi” alanında olacağı ön görüldü. Büyük Veri Uzmanı, Veri Çözümleyici ve Veri Bilimcileri, Yapay Zekâ ve Makine Öğrenimi Uzmanı, Dijital Dönüşüm Uzmanı, Yazılım ve Uygulama Geliştiricileri Veri tabanı ve Ağ Uzmanlarına talep artacak.İSTANBUL (İGFA) - İstinye Üniversitesi ve dünya analitik lideri SAS, veri bilimi alanında önemli bir iş birliğine imza atıyor.

Türkiye’de yapılan ilk iş birliklerinden biri olma özelliği taşıyan projede SAS Veri Bilimi eğitim programı, veri bilimi eğitiminin demokratikleşmesine katkı sağlayan bir girişim olarak öne çıkıyor.

Eğitim, geleceğin öne çıkan mesleklerinden olan veri bilimine yatırım yaparak, öğrencilere değer katmayı ve istihdama katkı sağlamayı hedefliyor.

Birçok çalışanın da bu değişime ayak uydurması, kendilerini veri bilimi ve yapay zekâ okuryazarlığı benzeri alanlarda geliştirmesi gerekecek. Dünya Ekonomik Forumu’nun “Geleceğin Meslekleri (The Future of Jobs) 2025” raporuna göre, gelecek yıllarda bulut bilişim, büyük veri gibi alanlar öne çıkacak. Bazı mesleklerde çalışan sayısı giderek azalacak, birçok çalışma alanı yok olacak ancak yapay zekâ ve veri bilimi alanında mesleklere talep giderek artacak.

İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, eğitim programı lansmanında, "İnsani evrensel değerleri gözeterek bu değerler için yapay zekâ ve veri biliminin kullanımını öncelediklerini söyeldi.

İş birliğinin sosyal sorumluluk alanındaki etkisini vurgulayan Dr. İbiş, eğitim programının katılımcılara istatistiksel analizlerden yapay zekâ ve makine öğrenimine kadar geniş bir analitik yelpaze sağlayacağını, İstinye Üniversitesi ve SAS’ın vizyonu doğrultusunda topluma katkıyı ve insani değerleri önceliklendirerek yapay zekâ ve veri bilimindeki gelişmeleri yönlendirmek, eğitim programının odak noktaları arasında yer aldığını söyledi.

SAS Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü Rasim Eğri, veri biliminin yalnızca bireylerin kariyer yolculuğunu şekillendiren bir alan değil, aynı zamanda ülkelerin ekonomik büyümeleri ve sektörel dönüşümleri için de itici bir güç olduğunu belirterek, "İstinye Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, analitik becerilere sahip bireyler yetiştirerek hem gençlere değer katacak hem de geleceğin mesleklerine yatırım yapmamızı sağlayacak. SAS olarak, eğitimde erişilebilirlik ve yenilikçiliği önceliklendirmeye devam ediyoruz" dedi.