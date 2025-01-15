İstinye Üniversitesi ve SAS, iş birliği ile veri bilimi işbirliğine imza attı. Türkiye’de ilk kez bir üniversitede sunulacak olan SAS Veri Bilimi eğitim programı, veri bilimi eğitiminin demokratikleşmesine katkı sağlayan bir girişim olarak öne çıkıyor. Eğitim, geleceğin öne çıkan mesleklerinden olan veri bilimine yatırım yaparak, öğrencilere değer katmayı ve istihdama katkı sağlamayı hedefliyor.

Teknoloji ve yapay zekanın gelecekte bazı meslekleri ortadan kaldıracağı konuşulmaya devam ediliyor. Bazı mesleklerde çalışan sayısı giderek azalacak, birçok çalışma alanı yok olacak ancak yapay zekâ ve veri bilimi alanında mesleklere talep giderek artacak. Birçok çalışanın da bu değişime ayak uydurması, kendilerini veri bilimi ve yapay zekâ okuryazarlığı benzeri alanlarda geliştirmesi gerekecek. Dünya Ekonomik Forumu’nun ‘Geleceğin Meslekleri (The Future of Jobs) 2025’ raporuna göre, gelecek yıllarda bulut bilişim, büyük veri gibi alanlar öne çıkacak. Büyük veri uzmanı, veri çözümleyici ve veri bilimcileri, yapay zekâ ve makine öğrenimi uzmanı, dijital dönüşüm uzmanı, yazılım ve uygulama geliştiricileri veri tabanı ve ağ uzmanlarına talep artacak. Sektördeki güncel ihtiyaçların ışığında, geleceğe yönelik eğitim misyonu ile İstinye Üniversitesi, dünya analitik lideri SAS ile veri bilimi alanında anlamlı bir çalışmaya ortak oldu. Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Eğitim Hizmetleri ve Akademik Programlar Kıdemli Direktörü Glyn Townsend, SAS’ın sunduğu yenilikçi eğitim çözümleri ve analitik uygulamalara dair bir sunum yaptı. Tanıtım toplantısında Dr. Yasemin Yücel Karasu moderatörlüğünde bir panel de gerçekleştirildi. Etkinlikte İstinye Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Muharrem Usta, İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, SAS Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü Rasim Eğri de konuşmalar gerçekleştirdi.

SAS ve İstinye Üniversitesi iş birliği

Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan eğitim programı, veri bilimi eğitiminin ulaşılabilirliğine ve demokratikleşmesine katkı sağlayan bir girişim olarak öne çıkıyor. Eğitim programı, katılımcılara istatistiksel analizlerden yapay zekâ ve makine öğrenimine kadar geniş bir analitik yelpaze sağlayarak doğrudan iş dünyasında uygulanabilir beceriler kazandırmayı hedefliyor. Üniversite, öğrencilere ve genç profesyonellere SAS, ‘e-learning’ platformları aracılığıyla online olarak erişim kolaylığı sağlayarak geniş kapsamlı eğitim imkânları sunmayı planlıyor. Eğitim dilinin İngilizce olması, öğrencilerin uluslararası alanda da rekabet edebilmesini sağlıyor. SAS ve İstinye Üniversitesi’nin ortaklığı, küresel pazara uygun yetkinlikler geliştirerek, bireysel gelişimden sektörel büyümeye uzanan bir vizyonla, geleceğin veri bilimcilerini yetiştirme misyonunu taşıyor.

Veri bilimi eğitim programı Şubat’ta başlıyor

Başlangıç eğitimi şeklinde tasarlanan İSÜ-SAS Veri Bilimi Eğitimi, Şubat’ta başlayacak. Katılımcılardan üç ay içerisinde eğitimleri tamamlaması beklenecek ve eğitim sonunda ‘İSÜ-SAS Katılım Sertifikası’ verilecek. Eğitim programı kapsamında, kaliteli veri bilimi eğitiminin ulaşılabilir olması hedefleniyor. Eğitimler süre sınırlaması olmaksızın öğrenci talebi ve akademik takvime göre devam edecek; talep olması halinde ikinci bir modül ile bir üst seviye eğitim hizmeti verilecek.

“Ülkemiz ve gençlerimiz için çok önemli bir konu için imza attık”

Türkiye ve Türk gençleri için önemli bir iş birliğine imza atıldığını belirten SAS Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü Rasim Eğri, “Bugün burada verinin ve yapay zekanın ülkemizin ve gençlerimiz için ne kadar önemli bir konu olduğundan bahsettik. Bununla ilgili dünyadaki gelişmelerden konuştuk. Bu tarz yapay zeka konuları geleceğin en önemli konuları. Teknoloji kadar buradaki beşeri sermaye konusu çok kritik. Bizde bu alana 49 yıldır yatırım yapan bir firma olarak Türkiye’deki gençlerimizin bu tarz konulara erişimi konusunda bir işbirliğine imza attık. Dünyada zaten hali hazırda yürüttüğümüz bu projeyi Türk gençlerimize sunmak için böyle bir işbirliği içerisindeyiz” dedi.

“Veri bilimi, ülkelerin ekonomik ve sektörel dönüşümleri için itici bir güç”

Veri biliminin öneminden bahseden Eğri, “Veri bilimi, yalnızca bireylerin kariyer yolculuğunu şekillendiren bir alan değil, aynı zamanda ülkelerin ekonomik büyümeleri ve sektörel dönüşümleri için de itici bir güç. Üniversite ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, analitik becerilere sahip bireyler yetiştirerek hem gençlere değer katacak hem de geleceğin mesleklerine yatırım yapmamızı sağlayacak. SAS olarak, eğitimde erişilebilirlik ve yenilikçiliği önceliklendirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

“Sektördeki güncel ihtiyaçlara uygun bilgi ve becerilerle donatılmış nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi amaçlıyoruz”

İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, “Sanayi ve iş dünyası ile iş birliğini artırmayı hedefleyen veri analizi eğitimleri, üniversitemizin stratejik öncelikleri arasında yer almaktadır. Veri analizi eğitimi, İstinye Üniversitesi’nin özellikle dijitalleşme hedeflerine doğrudan katkı sağlamaktadır. Veri bilimi ve yapay zekâ sektörü her yıl yaklaşık yüzde 30’un üzerinde bir büyüme göstermektedir ve bu büyüme öngörülere göre önümüzdeki beş yılda da devam edecektir. Bu bağlamda, eğitim, veri analizi ve yapay zekâ alanlarında nitelikli uzmanlar yetiştirmek üniversitemizin öğrencilerinin sektördeki bu talebe yanıt verebilmesine olanak tanıyacaktır. Sektördeki güncel ihtiyaçlara uygun bilgi ve becerilerle donatılmış nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

“2030 yılında 1.3 milyon veri bilimciye ihtiyaç olacak”

Dr. Yasemin Yücel Karasu, “2030 senesinde 1.3 milyon veri bilimciye ihtiyaç olacağı tüm araştırmalarda önümüze çıkıyor. Veri bilimci dediğimiz zaman sadece teknoloji insanlarından veya teknik birimlerden bahsetmiyoruz. Pazarlamacının da, satışçının da ayrıca sahadaki dağıtıcının da veri biliminden anlaması gerekiyor. Kendi uzmanlık alanlarıyla veri bilimini birleştirmesi gerekiyor. Bugün burada yaptığımız şey nereden başlayacağını bilemeyen kariyerinde atılımlar yapmak isteyen veya yeni bir kariyer inşa etmek isteyen herkes için veri bilimini demokratikleştirmek. Dünyada bu konuda lider olan SAS firmasıyla onların geliştirdiği içeriklerle veri bilimci lansmanı düzenledik. İstinye Üniversitesi olarak herkesin faydalanmasını umut ediyoruz. Ülkemiz için çok büyük bir katkı olacak. Ayrıca ülkemizin teknoloji ihracatı için de geleceğimizde önemli bir yer tutacağını düşünüyoruz” dedi.