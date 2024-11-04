Afyonkarahisar’da uyuşturucu ticareti yapma suçundan 5 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemede S.G., isimli şahsın uyuşturucu ticareti suçundan 5 yıl hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi İhsaniye ilçesi Yukarıtandır köyünde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs jandarmadaki işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: iha