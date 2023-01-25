Kocaeli’de "hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından 5 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü, polis operasyonuyla yakalandı.

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Kocaeli’de "hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından 5 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü, polis operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü’nün aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalarda, hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından 5 yıl hapis cezasıyla aranan G.Ç. (44) operasyonla yakalandı. G.Ç., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.