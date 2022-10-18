Kastamonu’da hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, JASAT dedektifleri tarafından yakalandı.

Kastamonu’da hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, JASAT dedektifleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT dedektifleri, ‘kasten yaralama’ suçundan hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan ve yakalama kararı ile aranan H.K.’nin (33) yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde H.K. isimli şahıs, Araç içesi Yeşilova köyünde yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K., tutuklandı.