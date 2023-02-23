Bitlis’in Ahlat ilçesinde yaşayan 5 yaşındaki Mert Ali Kalender, kumbarasında biriktirdiği 780 TL’yi deprem bölgesindeki çocuklar için Kızılay’a bağışladı.

Bitlis’in Ahlat ilçesinde yaşayan 5 yaşındaki Mert Ali Kalender, kumbarasında biriktirdiği 780 TL’yi deprem bölgesindeki çocuklar için Kızılay’a bağışladı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra adeta yardım seferberliği başlarken, Ahlat’ta yaşayan 5 yaşındaki Mert Ali Kalender’in kumbarasındaki parayı bağışlaması ise takdir topladı. Bu örnek davranışından sonra Kızılay Ahlat Şube Başkanı Reşit Karakaplan ve başkan yardımcısı Ayvaz Şerefoğlu, minik Mert’i evinde ziyaret etti.

Kızılay Ahlat Şube Başkanı Karakaplan, yaşanan depremlerin yarasını hep birlikte saracaklarını belirterek, “Bugün minik kardeşimizde kumbarasındaki tüm parayı depremzede çocuklar için kullanılmak üzere Kızılay’a bağışladı. Mert Ali’nin yaşı küçük ama yüreği kocaman. Ülkemizde bu şekilde yardımlaşma oldukça inşallah çok kolay bir şekilde bu işin üstesinden geleceğiz. Bu anlamlı davranışından dolayı kendisine ve ailesine çok teşekkür ederim. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yaralılara ise acil şifalar dilerim. İnşallah hep birlikte yaramızı saracağız” dedi.