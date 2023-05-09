Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in geleneksel hale getirdiği 5. sınıf öğrencilerine tablet bilgisayar dağıtımı bu sene de devam ediyor.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, pandemi sürecinde ilçedeki yaklaşık 12 bin öğrenciye tablet bilgisayar hediye etmişti. Projeyi devam ettirerek, geleneksel hale getiren Başkan Şayir, 5. sınıflara tablet dağıtımını bu yıl da gerçekleştirecek. Dilovası Belediyesi, 5. sınıfların tabletlerini yarın öğrencilere teslim edecek. İlçede eğitim gören bin 167 5. sınıf öğrencisinin tabletleri yarın Dilovası Belediyesi Ercan Dalkılıç Kültür Merkezi’nde saat 09.00’da düzenlenecek törenle dağıtılacak.