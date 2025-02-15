Adıyaman’ın Sincik ilçesine bağlı Serince köyü Yassıkaya mezrasındaki hamile kadına, 5 saat süren yol açma çalışması sonrasında ulaşıldı.

Adıyaman’ın Sincik ilçesine bağlı Serince köyü Yassıkaya mezrasında yaşayan hamile Elif Coşkun’un doğumunun yaklaşması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Kardan dolayı kapalı olan köy yolunu açmak için ekipler seferber oldu. İl Özel İdare ekipleri tarafından yol açma çalışmaları yaklaşık 5 saat sürdü. Yolun açılmasının ardından hamine kadına sağlıkçılar ambulans ile ulaştı.

Sağlık ekipleri hamile kadını önce Sincik Devlet Hastanesine, oradan da Kahta Devlet Hastanesine kaldırdı.

Hamile kadın erkek bebeğini hastanede sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdi.