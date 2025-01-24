Esenyurt’ta esnaflardan haraç isteyen çete üyeleri, Ali Haydar Topkaya isimli esnafı arayarak 5 milyon lira para istedi. Topkaya, “1 Kuruş dahi vermen” diyerek haracı reddedince 20 gün içerisinde işyerleri 8 kez kurşunlandı. Yaşanan silahlı saldırı ve tehdit edilerek haraç istendiği anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, 6 Ocak’ta İstanbul Esenyurt İnönü Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre esnaflardan haraç isteyen bir çetenin üyeleri, Ali Haydar Topkaya’yı arayarak “Bize 5 milyon TL borcun var” dedi. Topkaya’nın para vermeyeceğini söylemesi üzerine ise küfür ve tehdit eden şahıslar, sonraki 20 günlük süreçte işyerlerini 8 kez kurşunladı. Gece saatlerinde yaşanan silahlı saldırılarda işyerlerine onlarca mermi isabet ederken, şans eseri can kaybı yaşanmadı. Tehdit ve silahlı saldırılar üzerine durumu polise bildiren Topkaya, “Devletimiz yanımızda, 1 kuruş dahi vermem” diyerek şahıslara tepki gösterdi. Polis ekipleri ise çete üyelerini yakalamak için çalışma başlatırken, Topkaya’nın işyerleri önünde de güvenlik önlemleri aldı.

“5 milyon TL borcum olduğunu söylediler”

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Yaşanan olayı anlatan esnaf Ali Haydar Topkaya, “6 Ocak’ta işyerimiz kurşunlandı. Bizi telefonla arayarak 5 milyon TL borcum olduğunu söylediler. ‘Nereden borcum’ var dediğimde ise ‘O parayı ödeyeceksiniz’ dediler. Ödemeyince ise tehdit ettiler ve 8 kez işyerlerimizi kurşunladılar.5 milyon TL haraç istiyorlar, 1 TL dahi vermeyeceğiz, 1 TL dahi alamayacaklarını bilsinler. Devlet büyüklerimizden yardım istiyoruz, biz bu insanların seviyesine inmek istemiyoruz. Bizi günü birlik arıyorlar” dedi.

“İşyerlerimiz 8 kez kurşunlandı”

Tehditler aldıklarını belirten Beşir Topkaya, ”Bilinmeyen kişiler tarafından tehdit ediliyoruz, işyerlerimiz 8 kez kurşunlandı. 5 milyon TL para istiyorlar, telefonlarla arayıp tehdit ediyorlar. Gelin diyoruz, gelmiyorlar da. Esenyurt’ta bir çete olduklarını söylediler bizde devlete başvurduk” dedi.

Kaynak: iha