Bolu Belediyesi, okul bahçelerinden toplanan 7 kamyon karla 5 metre yüksekliğinde dev bir kardan adam yaptı. Yapılan kardan adam vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, dün gün boyu okul bahçelerindeki karları kamyonlarla topladı. Toplanan 7 kamyon dolusu kar, Kuvayi Milliye Bulvarı’na taşındı. Burada Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından sıkıştırılan kar yığınlarından dev bir kardan adam yapıldı. Yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki kardan adam, vatandaşların ilgisini topladı. Yapılan sıkıştırma işlemi sayesinde kardan adamın günlerce erimeden kalacağı öğrenildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kar yağışının en çok Bolu’ya yakıştığını belirterek, "Bugün okul bahçelerini temizledik ve topladığımız karlarla arkadaşlarımız çok güzel bir kardan adam yaptı. Türkiye’deki tüm vatandaşlarımızı Bolu’ya davet ediyorum. Ayrıca sanatçılarımızı da Bolu’da güzel eserler yapmak için şehrimize bekliyoruz. Gün boyunca çok sayıda vatandaşımız fotoğraf çektirdi. Akşam saatlerinde ilginin daha da artacağını düşünüyorum. Tüm vatandaşlarımızı, karın Bolu’ya ne kadar yakıştığını ve bu şehirde yaşamanın ne kadar şanslı olduğunu görmek için buraya davet ediyorum" dedi.