Yaralı işçi N.Y. olay yerine gelen itfaiye ekiplerince düştüğü yerden kurtarılarak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan N.Y.’nin bacağında kırıklar olduğu öğrenildi.

Olay, Çorlu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir inşaat alanında meydana geldi. İddiaya göre, merdivenden temel çukuruna indiği esnada, dengesini kaybeden N.Y. isimli işçi, yaklaşık 5 metrelik yüksekten toprak zemine düştü.

Tekirdağ’da merdivenden inerken yaklaşık 5 metre yükseklikten inşaatın temel çukuruna düşerek yaralanan işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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