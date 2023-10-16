5. Mersin Kushimoto Sokağı Sokak Sanatçıları Festivali, bu yılda yüzlerce vatandaşın katılımıyla yapıldı.

Yenişehir Belediyesi ve özel bir kulübün iş birliğiyle bu yıl beşincisi düzenlenen Mersin Kushimoto Sokağı Sokak Sanatçıları Festivali, vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Mersin’in en yoğun sosyal yaşam alanlarından biri olan Kushimoto Sokağı’nda düzenlenen festival, gün boyunca renkli anlara sahne oldu. Festival çerçevesinde trafiğe kapatılan ve süslenen Kushimoto Sokağı günün ilk saatlerinden itibaren sokak sanatçılarını ağırlamaya başladı. Müzisyenler, ressamlar, dans grupları ile performans ve grafiti sanatçılarının yeteneklerini sergilediği festivalde Mersinli vatandaşlar da eğlenceye ortak oldu. DJ Uğur Yıldırım da festival çerçevesinde sahne alarak Mersinliler için konser verdi. Festival alanına kurulan alışveriş stantlarında depremzede vatandaşlar da ürünlerini satışa sunma fırsatı yakaladı. Festivalin açılışına Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’in yanı sıra Kushimoto Sokağı Vefa Komitesi üyeleri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

“İyiliklerin ve güzelliklerin paylaşıldığı bir Yenişehir’i var etmek, yaşatmak ve geliştirmek istiyoruz”

Festivalin açılışında konuşan Başkan Abdullah Özyiğit, “Biz Yenişehir’i kültür ve sanatın başkenti yapmak, burada festivaller düzenlemek, insanların daha çok sokaklarda buluştuğu, iyiliklerin ve güzelliklerin paylaşıldığı bir Yenişehir’i var etmek, yaşatmak ve geliştirmek istiyoruz. Biz bu güzellikleri geliştirme noktasında bir çaba içerisinde olacağız. Görev yaptığım süre içerisinde bir yere yardım eli ulaşacaksa orada birlikte olduk. Bir yara sarılacaksa orada birlikte olduk. Bir güzellik bir iyilik gerçekleştirilecekse orada birlikte olduk. Bunun için ben süreçlere katkı veren ve emek veren bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnadına barışı söyleyeceğiz, inadına barış türküleri söyleyeceğiz. Dünyada oyunlar oynanıyor. Oynanmaya devam ediliyor. Ben dünyada barışın var olması için hepimizin, kalbimizi ve gönlümüzü koymamız gerektiğini düşünüyorum. Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet 100 yaşında. ‘Savaş zorunlu olmadıkça cinayettir’ ve ‘Yurtta barış dünyada barış’ diyen Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmetle ve minnetle anıyoruz. Yolumuz iyilikten ve güzellikten hiç ayrılmasın, barıştan hiç ayrılmasın" dedi.