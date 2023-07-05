Düzce Belediye 5 mahallede başlattığı asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, 5 mahalledeki çalışmaların ardından Kültür, Şerefiye ve Uzunmustafa Mahallelerinde asfaltlama çalışmalarına başlayacak.

Fen İşleri Müdürlüğü, yaz aylarını en iyi şekilde değerlendirmek için mahallelerde bozulan cadde ve sokakların asfaltlanmasını sağlıyor. Asfalt kazıma ile başlayan çalışmaları asfalt serimiyle devam ettiren ekipler, trafiğin yoğunluğuna ve gelen taleplere göre hazırladıkları program çerçevesinde birçok cadde ve ara sokaklarda başladığı çalışmalarını tamamladı.

Ekipler, Hamidiye Mahallesindeki belirli sokaklarda gerçekleştirdiği asfalt trimer çalışmasıyla toplamda 1,5 kilometrelik yolun asfaltlanmaya hazır hale getirilmesini sağlarken eş zamanlı olarak Akınlar ile Arapçifliği mahallelerinin bağlantısını sağlayan ana yolun asfaltlama işlemlerini de devam ettiriyor.

7/24 esasına göre devam eden çalışmalarla birlikte 5 mahalle genelinde devam eden asfaltlamalarda toplam 18 kilometre uzunluğundaki yolun asfaltlanmasını sağlayan ekipler, ayrıca Körpeşler Mahallesinin bazı bölgelerinde asfalt ve yama çalışmalarının ardından ara sokaklarda başlatılan çalışmalarda da sona gelindi.

Fen İşleri Müdürlüğü, Akınlar, Arapçifliği, Körpeşler, Sancaklar ve Hamidiye Mahallelerindeki çalışmaların ardından yapılan planlama gereği Kültür, Şerefiye ve Uzunmustafa Mahallelerinde asfaltlama çalışmalarına başlayacak.