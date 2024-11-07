Serdivan Belediyesi hem insan sağlığına hem de çevreye katkı sağlayan kampanyanın startını verdi. Çevre bilincini geliştirmek amacıyla atık yağları toplama projesi çerçevesinde ‘5 Litre Atık Yağ Biriktirene 1 Litre Ayçiçek Yağı Hediye’ kampanyasıyla atık yağlar toplanacak.

Serdivan Belediyesi, atık yağların lavaboya dökülmemesi ve atılmaması için ‘Sıfır Atık Projesi’ çerçevesinde başlatılan kampanya doğrultusunda; vatandaşalar evlerinde oluşan bitkisel atık yağları biriktirip, mobil atık aracı her mahallede belirlenen teslimat noktalarına getirerek hem çevreye hem de geri dönüşüme katkı sağlamış olacak.

1 litre atık yağın 1 milyon litre suyu kirlettiğinin altını çizen Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, başta insan sağlığına, çevreye ve ekonomiye zarar veren bitkisel yağ atıklarının toplanmasını teşvik etmek için böyle bir kampanya başlattıklarını dile getirdi.