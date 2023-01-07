Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü (ÇESK), 2022 yılında başarıdan başarıya koşarak 5 kupa ve 417 madalya kazanan bünyesindeki 600 sporcusu için onur gecesi düzenledi. Sporcuları tebrik eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, spor lisesi inşaatını yakın zamanda başlayacaklarını söyledi.

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü (ÇESK), 2022 yılında başarıdan başarıya koşarak 5 kupa ve 417 madalya kazanan bünyesindeki 600 sporcusu için onur gecesi düzenledi. Sporcuları tebrik eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, spor lisesi inşaatını yakın zamanda başlayacaklarını söyledi.

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü (ÇESK) onur gecesi düzenledi. 9 branşta 600 sporcuyu bünyesinde barındıran kulüp, 2022’yi 15 kupa ve 417 madalya ile kapattı. Çayırova Spor Salonunda düzenlenen programa Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın, ÇESK Başkanı Hasan Akan, başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve ilçedeki sporseverler katıldı. Programda konuşan Başkan Bünyamin Çiftçi, “Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi ‘Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur’ ilkesiyle yavrularımızın ve gençlerimiz için 3,5 sene önce spora yatırım yapma kararı aldık. Attığımız adım ve yaptığımız yatırımlarla Çayırova’yı spor kenti yaptık. Bu gece yavrularımızın ve velilerimizin onur gecesi. Biz sizlerle onur ve gurur duyuyoruz. İyi ki varsınız. Çayırova’ya bir spor lisesi yakışır. Arsamızı ürettik, projelerimizi çizdik yakın zamanda bir aksilik olmazsa inşallah Anadolu Spor Lisesi’nin inşaatına başlayıp Çayırova’mıza kazandıracağız. Çayırova’ya aynı anda 8 branşta antrenman yapılabilecek spor salonu kazandıracağız. İnşaatına bu sene başlayıp bu sene tamamlayacağız” şeklinde konuştu.

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü geçen yıl 9 spor branşında büyük işlere imza atarak başarıda zirve yaptı. 2022 yılında Türkiye genelinde birçok spor organizasyonda farklı branşlarda sahne alan ÇESK sporcuları, müzesine 15 kupa kazandırıp 417 madalya alma başarısı gösterdi. Başkan Çiftçi döneminde bin 13 madalya ve 39 kupa kazanıldı.