Kayseri Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Yedikaya; 2021-2022 yılında 5 korsan mali müşavirin meslekten men edildiğini açıklayarak, müşavir olmadığı halde belge kullanan kişiler hakkında da suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Kayseri Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Yedikaya; Sahabiye’deki kooperatiflerinin tapusunu aldıklarını söyledi. Kooperatiflerinde 119 üyenin bulunduğunu, 150 işyeri ile 10 tane dükkan yapılacağını aktaran Yedikaya; "Sahabiye’de kooperatifimizin tapusunu aldık, borcunu bitirdik. Oda tarihimizde ilk defa böyle bir proje ile üyelerimizin karşısına gelmiştik. Seçim zamanı meslektaşlarımızı gezdiğimizde bunu hukukçuların, esnaf odalarının Kayseri’de çok yaptığını ancak bizim böyle güçlü bir kooperatif yapılanması içerisinde olmadığımız bizlere dile getirildi. Ofisi olmayan meslektaşlarımız daha güzel ofislerde mesleği yapmak istediklerini, kalite standartlarını artırmakla ilgili meslektaşların bir arada olmanın daha güç oluşturacağını dile getirdi. Bununla ilgili üyelerimize duyurumuzu yapmıştık ilk seçim dönemimizde. Taleplerimizi almıştık, taleplerimiz daha sonra unutan meslektaşlarımızdan dolayı 1 hafta da uzatıldı. Bankaya da ilk parayı yatıran üyemizi ilk üye numarası olarak kaydettik. Şuanda üye sayımız 119 ancak yapacağımız işyeri sayısı 150 tane. Birinci katımızın altı da dükkanlardan oluşacak. Bu da kooperatifimize kalacak. Kooperatif bitme aşamasına yaklaştığında üyelerimiz genel kurulda satışını yapmak isterse satadabiliriz. Sahabiye kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde 30 milyon 500 bin TL’ye almıştık. Şuandaki pozisyona baktığımızda ’iyi ki bu işe girmişiz’ diyoruz. Şuanda bankada biraz daha paramız var, tapumuzu aldık, projemiz şuanda belediyede onay aşamasında. Çok yakın zamanda inşallah temeline başlayacağız, en kısa sürede tamamlamayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Affın her türlüsüne karşıyız"

Yapılandırma, matrah artırımı, imar barışı gibi afların her türlüsüne karşı olduklarını kaydeden Başkan Yedikaya; "Birinci hüküm adalet. Bir insan bir haksızlık, usulsüzlük yapıyorsa matrah artırımıyla kendini imar barışında olduğu gibi güvenceye almamalı. Bir insan gidiyor tarlasına usulüne uygun olmayacak şekilde bir ev yapıyorsa imar barışı değil, oranın hakkı yıkılmaktır. Çünkü gördük 10 ilimizde bir gecede neler yaşadığımızı gördük. Aynı şey; yapılandırma, matrah artırımı, imar barışı aynı şey. Bunların bence bir daha hiç gündeme gelmemek üzere kaldırılıp tozlu raflara konması lazım. İnsanlar nasıl ki kendi evinin bütçesini ona göre ayarlıyorsa, vergisinin ödenmesini de, karını, zararını da hakkaniyet noktasında değerlendirmesi lazım. Avrupa’ya baktığımızda ’en ağır ceza nedir’ dediğimizde devlete karşı işlenen vergi cezalarıdır. Çünkü orada herkesin hakkı var, yeni doğmuş yetimin hakkı var. Hepimizin hak ettiği vergiyi kaçırmış oluyoruz" dedi.

"5 kişi hakkında suç duyurusunda bulunduk"

Oda olarak korsan mali müşavirlerle de mücadele ettiklerini, geçtiğimiz yıl 5 kişi hakkında suç duyurusunda bulunduklarını sözlerine ekleyen Kayseri Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Yedikaya konuşmasını şöyle sürdürdü;

Korsan mali müşavirlerle savaş devam ediyor maalesef. Verilen beyannamelerle ilgili müşterinin ödemeleri çıkmış, ödememiş, müşteri bırakmış gitmiş; beyannameyi veren kim? Veren bunu bilmiyor muydu, örnek veriyorum 10 metrekare yerde 30 tane sigortalı işçi gözükmeyeceğini bilmiyor muydu? Bilmesi lazım. Niye yapmamış? İşi bilmeyen adam, kendine de menfaat sağlamak için o belgeyi harcatmış. Daha sonra odaya şikayetler geliyor, meslekten men başlıyor, hapis cezasına kadar süreçleri var. 2021 yılı ile 2022 yılı arasında 5 kişi hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Hem biz oda olarak meslekten men veriyoruz meslektaşımıza, o unvanı olmadığı halde belgesini kullandırdığı kişiye de savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz. Çünkü o unvanı olmayan kişi o işi yapamaz."