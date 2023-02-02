Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yüzme havuzunda elektrik akımına kapılan 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili 7 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Havuzun elektrik işlerini yapan şahıs 8 yıl 4 ay hapisle cezalandırılırken, diğer 6 sanığın beratine karar verildi.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yüzme havuzunda elektrik akımına kapılan 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili 7 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Havuzun elektrik işlerini yapan şahıs 8 yıl 4 ay hapisle cezalandırılırken, diğer 6 sanığın beratine karar verildi.

Akyazı ilçesi Kuzuluk Mahallesi’nde 23 Haziran 2017 tarihinde Kadir Kaya ve babası Mehmet Kaya’nın sahibi olduğu yüzme havuzunda elektrik akımına kapılan Davut Mert Kaliç, Gökay Yıldırım Geç, Nurullah Önlütürk, Kadir Kaya ve Mehmet Kaya hayatlarını kaybetmişti. 5 kişiye mezar olan yüzme havuzu ile ilgili açılan dava tamamlandı. Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya müşteki ve taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı, önceki duruşmada açıkladığı 7 sanığın ‘taksirle birden çok kişinin ölümüne sebep olma’ suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması mütalaasını tekrar etti. Duruşmada söz alan müştekiler 6 yıldır dosyada karar verilmesini beklediklerini ifade ederek, suçluların cezalandırılmasını söyledi.

Havuzun elektrik işlerini yapan K.D. ‘taksirle öldürme’ suçundan 8 yıl 4 ay hapisle cezalandırılırken, diğer 6 sanığın beratine karar verildi.