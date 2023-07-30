Kars’ta şarampole uçan otobüste 5 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin yaralandığı kaza sonrası yaralılar Kars ve Erzurum’daki hastanelerde tedavi altına alındı.

Sarıkamış Kaymakamı Doğan Kemelek, Sarıkamış’ın Karakurt bölgesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Kaymakam Kemelek gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bu sabah saatlerinde Bursa’dan hareket eden yolcu otobüsü maalesef şarampole yuvarlandı. 5 vatandaşımız Hakk’ın rahmetine kavuştu. 1’i ağır 23 yaralımız var. Yaralılarımız Sarıkamış Devlet Hastanesi, Horasan Devlet Hastanesi ve Kars’taki hastanelere sevk edildi. Vatandaşlarımıza geçmiş oldun diyoruz. Hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyoruz. Başımız sağ olsun” dedi.

Öte yandan, can pazarının yaşandığı otobüs kazasında yaralıların bir kısmı ambulans helikopter ile Erzurum’daki hastanelere sevk edildi. Yaralıların tedavilerinin hastanelerde devam ettiği öğrenildi.

Otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu. Göge Cihangir, Korkmaz Alacalı, Muhammet Emin Erdoğan olay yerinde, Emine Şamiloğlu hastanede hayatını kaybetti. Ölenlerden bir kişinin ise kimliği henüz belirlenemedi.

Vali Yardımcısı Muhammed Furkan Tuna ve Sarıkamış Kaymakamı Doğan Kemelek Sarıkamış Devlet Hastanesi’ne gelerek yaralıların durumlarıyla ilgili bilgi aldı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.